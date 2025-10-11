اتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي يعلن تدشين غرفة التطوير العقاري

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، عن تشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لتحقيق أهداف الاتحاد ودعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، وجذب وتنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الأعضاء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر باعتبارها دولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية والاتحاد العام للمستثمرين في جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الذي عقد برئاسة السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية وزير خارجية مصر الأسبق، وبحضور المهندس علاء كمال رئيس الاتحاد؛ ومحمد سويد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد ثروت الأمين العام، ورامي جلال أمين الصندوق.

ويضم مجلس إدارة غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي مجموعة من الخبرات والكفاءات الوطنية برئاسة المهندس محمد إسلام، وعضوية كل من المهندس فتح الله فوزي، والدكتور عبد العزيز الكفراوي مستشار الاتحاد لشؤون الإسكان والتنمية العمرانية وعضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، والدكتور ماير جرجس رئيس بيت الخبرة GM، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، واللواء وجدي العايدي، والدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس وسام طايل، وإيهاب العبيدي، ومحمد أبو السعود.

وقال السفير محمد العرابي، إن أجندة الاتحاد تنطلق من دور مصر المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود إعادة الإعمار وتنمية الشعوب الأفرو- آسيوية التى تحتاج لمزيد من التعاون وبناء جسور الثقة بين المستثمرين والحكومات، لا سيما وأن القطاع الخاص أثبت أنه قادر على قيادة جهود التنمية وتحقيق رفاهية الشعوب.

ومن جانبه قال المهندس محمد إسلام رئيس غرفة التطوير العقاري، إن ما حققته مصر من طفرة على صعيد تأهيل البنية التحتية والتوسع العمراني وبناء المدن الذكية بأيدٍ مصرية يضعنا أمام تجربة استثنائية تتطلع كثير من الدول لنقلها، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مهيئًا أكثر من أي وقت مضى لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأوضح إسلام أننا نواجه واقع اقتصادي عالمي شديد التشابك والتعقيد، يحتاج لخلق تحالفات اقتصادية كبري لغزو الأسواق الناشئة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التى نسعى من خلال غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لدراستها وإلقاء الضوء عليها.