قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
تفاصيل حصرية من غزة بعد قرار وقف إطلاق النار.. فيديو
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي يعلن تدشين غرفة التطوير العقاري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، عن تشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لتحقيق أهداف الاتحاد ودعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، وجذب وتنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الأعضاء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر باعتبارها دولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية والاتحاد العام للمستثمرين في جذب مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الذي عقد برئاسة السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية وزير خارجية مصر الأسبق، وبحضور المهندس علاء كمال رئيس الاتحاد؛ ومحمد سويد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد ثروت الأمين العام، ورامي جلال أمين الصندوق.

ويضم مجلس إدارة غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي مجموعة من الخبرات والكفاءات الوطنية  برئاسة المهندس محمد إسلام، وعضوية كل من المهندس فتح الله فوزي، والدكتور عبد العزيز الكفراوي مستشار الاتحاد لشؤون الإسكان والتنمية العمرانية وعضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، والدكتور ماير جرجس رئيس بيت الخبرة GM، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، واللواء وجدي العايدي، والدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس وسام طايل، وإيهاب العبيدي، ومحمد أبو السعود.

وقال السفير محمد العرابي، إن أجندة الاتحاد تنطلق من دور مصر المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود إعادة الإعمار وتنمية الشعوب الأفرو- آسيوية التى تحتاج لمزيد من التعاون وبناء جسور الثقة بين المستثمرين والحكومات، لا سيما وأن القطاع الخاص أثبت أنه قادر على قيادة جهود التنمية وتحقيق رفاهية الشعوب.

ومن جانبه قال المهندس محمد إسلام رئيس غرفة التطوير العقاري، إن ما حققته مصر من طفرة على صعيد تأهيل البنية التحتية والتوسع العمراني وبناء المدن الذكية بأيدٍ مصرية يضعنا أمام تجربة استثنائية تتطلع كثير من الدول لنقلها، لافتًا إلى  أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مهيئًا أكثر من أي وقت مضى لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأوضح إسلام أننا نواجه واقع اقتصادي عالمي شديد التشابك والتعقيد، يحتاج لخلق تحالفات اقتصادية كبري لغزو الأسواق الناشئة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التى نسعى من خلال غرفة الاستثمار والتطوير العقاري لدراستها وإلقاء الضوء عليها.

اتحاد المستثمرين الأفرو أسيوي اخبار مصر غرفة الاستثمار والتطوير العقاري مال واعمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتحاد الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محمد العرابي: الرئيس السيسي نجا بالمنطقة والقضية الفلسطينية بعد محاولات تفكيك

غزة

محلل استراتيجي أمريكي: الواقع الآن بغزة لحظة فارقة في تاريخ المنطقة

غزة

وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق

بالصور

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد