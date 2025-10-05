"بريكس" تبرز نجاح البرازيل في جذب استثمار أجنبي بلغ 1.141 تريليون دولار

أ ش أ

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على نجاح البرازيل في جذب استثمارات أجنبية بلغت 1.141 تريليون دولار خلال العام الماضي.



وأشارت الشبكة الإخبارية اليوم الأحد إلى بيانات البنك المركزي التي أوضحت أن البرازيل اختتمت عام 2024 برصيد قياسي من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.141 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



ولفتت الشبكة الدولية إلى تصريحات مسؤولين يؤكدون فيها أن الجزء الأكبر من هذه التدفقات ذو طبيعة إنتاجية، مما يدعم توسيع البنية التحتية ويسهم في نمو الإنتاجية على المدى الطويل.



وتتركز التدفقات المالية في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتجارة وتوليد الكهرباء واستخراج النفط، والتي تشكل مجتمعة نحو 40% من إجمالي الرصيد.



ويشير المحللون إلى أن الارتفاع المستمر في المشاركة الأجنبية يؤكد ثقة المستثمرين في إمكانات النمو طويلة الأمد للبرازيل.



يذكر أن شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.