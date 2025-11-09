قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه

الاهلي
الاهلي
محمد شحتة

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلة:"الأهلي بطل السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 - 0، وبيبقى شيء سعيد أن نشجع فريقًا دائمًا يهدف للفوز، ولديه القدرة على الفوز، وقادر على الشغل على الأرض، صحيح أداؤه مش دايمًا بيكون هايل".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة:"الفريق كان ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى، صحيح عنده بعض المشاكل في الدفاع وفي النهاية الخاصة بالتهديف".

وأوضحت: "الزمالك مش في أحسن حالاته، وبفوز اليوم 2 - 0 للأهلي يكون السوبر الخامس على التوالي للنادي الأهلي، والرقم 16 في تاريخه، مباراة جيدة جدًا، كلا الفريقين لعبا بطريقة هجومية ومفتوحة، وهدفان رائعان".

وقالت: "هدفان رائعان، وهناك أسيست رائع من زيزو في أول بطولة له مع الأهلي، وأول هدف عجبني جدًا، هدف عظيم لبن شرقي، وهدف آخر لمروان عطية".

واستطردت: "زيزو صفقة مهمة، وبن شرقي كذلك، أما تريزيجيه فلم يكن في أعظم حالاته، والزمالك قدر يصمد جزءًا كبيرًا من الشوط الأول ثم تراجع كثيرًا بعد الهدف الأول".

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة.

لميس الحديدي الأهلي الزمالك كأس السوبر أحمد زيزو بن شرقي تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها؟

هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الميراث

هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

دار الإفتاء

كيف نتعامل مع الأب الظالم؟.. أمين الإفتاء: الصبر هو الطريق الأمثل

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد