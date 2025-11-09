تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلة:"الأهلي بطل السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 - 0، وبيبقى شيء سعيد أن نشجع فريقًا دائمًا يهدف للفوز، ولديه القدرة على الفوز، وقادر على الشغل على الأرض، صحيح أداؤه مش دايمًا بيكون هايل".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة:"الفريق كان ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى، صحيح عنده بعض المشاكل في الدفاع وفي النهاية الخاصة بالتهديف".

وأوضحت: "الزمالك مش في أحسن حالاته، وبفوز اليوم 2 - 0 للأهلي يكون السوبر الخامس على التوالي للنادي الأهلي، والرقم 16 في تاريخه، مباراة جيدة جدًا، كلا الفريقين لعبا بطريقة هجومية ومفتوحة، وهدفان رائعان".

وقالت: "هدفان رائعان، وهناك أسيست رائع من زيزو في أول بطولة له مع الأهلي، وأول هدف عجبني جدًا، هدف عظيم لبن شرقي، وهدف آخر لمروان عطية".

واستطردت: "زيزو صفقة مهمة، وبن شرقي كذلك، أما تريزيجيه فلم يكن في أعظم حالاته، والزمالك قدر يصمد جزءًا كبيرًا من الشوط الأول ثم تراجع كثيرًا بعد الهدف الأول".

وفاز الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي أشرف بن شرقي ومروان عطية، ليحقق لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، ويعزز موقعه كأكثر الاندية تتويجا بالبطولة.