أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية

أبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته الكبيرة بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب فوزه المستحق على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم عرضًا قويًا يليق بتاريخه وبجماهيره.

وخلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، قال موسى إن مواجهة القمة جاءت على مستوى الحدث، واصفًا اللقاء بأنه من أجمل مباريات السوبر التي شهدتها الكرة المصرية في الأعوام الأخيرة، لما اتسمت به من ندية وإثارة وتكافؤ في الأداء بين الفريقين.

وأضاف: “المباراة دي نموذج للكورة الحلوة.. الأهلي والزمالك قدموا عرض محترم، والملعب كان مولع حماس”.

وتحدث موسى عن الأداء المميز للوافدين الجديدين أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في أول ظهور لهما بقميص الأهلي، مشيرًا إلى أن الثنائي أضاف طاقة جديدة للفريق وأعاد لمسة الجمال لأسلوب اللعب.

وأوضح أن الهدف الأول للأهلي الذي جاء من تمريرة متقنة من زيزو إلى بن شرقي يعكس الانسجام الكبير بين اللاعبين، قائلاً:

“الكرة دي تساوي دهب.. هدف من صناعة وإبداع”.

وختم موسى حديثه مهنئًا جماهير الأهلي بالبطولة الجديدة، وموجهًا في الوقت نفسه التحية للزمالك على أدائه القوي رغم الخسارة، متمنيًا أن تظل المنافسة بين القطبين عنوانًا للروح الرياضية والجمال الكروي في مصر.