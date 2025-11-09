قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
توك شو

أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته الكبيرة بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب فوزه المستحق على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم عرضًا قويًا يليق بتاريخه وبجماهيره.

وخلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، قال موسى إن مواجهة القمة جاءت على مستوى الحدث، واصفًا اللقاء بأنه من أجمل مباريات السوبر التي شهدتها الكرة المصرية في الأعوام الأخيرة، لما اتسمت به من ندية وإثارة وتكافؤ في الأداء بين الفريقين.

وأضاف: “المباراة دي نموذج للكورة الحلوة.. الأهلي والزمالك قدموا عرض محترم، والملعب كان مولع حماس”.

وتحدث موسى عن الأداء المميز للوافدين الجديدين أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في أول ظهور لهما بقميص الأهلي، مشيرًا إلى أن الثنائي أضاف طاقة جديدة للفريق وأعاد لمسة الجمال لأسلوب اللعب.

وأوضح أن الهدف الأول للأهلي الذي جاء من تمريرة متقنة من زيزو إلى بن شرقي يعكس الانسجام الكبير بين اللاعبين، قائلاً:

“الكرة دي تساوي دهب.. هدف من صناعة وإبداع”.

وختم موسى حديثه مهنئًا جماهير الأهلي بالبطولة الجديدة، وموجهًا في الوقت نفسه التحية للزمالك على أدائه القوي رغم الخسارة، متمنيًا أن تظل المنافسة بين القطبين عنوانًا للروح الرياضية والجمال الكروي في مصر.

مباراة السوبر الاهلي زيزو الزمالك الأهلي والزمالك

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

سفير مصر في لاباز يشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا

سفير مصر في لاباز يشارك في مراسم تنصيب رئيس بوليفيا

جامعة حلوان

بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف ندوة فكرية لتصحيح المفاهيم بجامعة حلوان غدًا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار ونظيرة السعودي يوقعان مشروع برنامج تنفيذي للتعاون

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

