تعليق ناقد موضة على فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت صبا مبارك بفستان ملفت، حيث ارتدت تصميم اتسم بالأكمام المكشوفة المصنوعة من القماش الشيفون باللون البرتقالي المتناسق مع لون بشرتها.

تعليق ناقد موضة على فستان صبا مبارك

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قائلا:"الفستان ك تصميم حلو، و اللون جميل جدا و لايق على صبا و التان يلي عاملته.... المكياج و الشعر ولا غلطة."



تابع:"بس بتعرفوا الغلطة وين؟ الفستان مش زابط على صبا ابدا، فيه مشكلة كتير كبيرة و واضحة بالفستان عند جهة الخصر المفتوحة! الفستان لازم يكون اعلى بهيدي النقطة و أوسع شوي لانه هيك كتير مش زابط."

كتب:"يعني تفصيل صغير قادر يغير الاطلالة 180 درجة و ياخدها من اطلالة حلوة لاطلالة مش موفقة، و بعطيها 4.5/10."