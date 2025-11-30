قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو بالكنيست يهاجم طلب نتنياهو للعفو: ثماني سنوات انتظار ولم يعترف بالذنب
سفيرة الاتحاد الأوروبي: برامج جديدة للتعاون العلمي بين مصر وأوروبا قريبا
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
آبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي iPhone 17e.. ما أبرز مواصفاته؟

لمياء الياسين

كشف تسريب حديث عن المواصفات الرئيسية لهاتف آبل iPhone 17e، المتوقع إطلاقه مطلع عام 2026. والآن، يكشف تطور جديد أن iPhone 17e لن يتميز بنوتش كبير مثل iPhone 16e. 

مواصفات هاتف iPhone 17e

تشير الصور التجريبية إلى أن هاتف iPhone 17e سيشبه إلى حد كبير إصدارًا أحادي الكاميرا من هاتف iPhone 17 القياسي ومن المرجح أن تحتفظ بشاشة مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز.

ومن حيث الأداء، من المتوقع أن يعمل الهاتف على شريحة A19 من الجيل التالي، على الرغم من أنه قد يتميز بعدد أقل من أنوية وحدة معالجة الرسومات لتمييزه عن الطراز القياسي.

يستهدف هذا التحديث مستخدمي الأجهزة القديمة، مثل iPhone 11، والذين يحتاجون إلى ترقية موثوقة. بفضل الجمع بين الأجهزة الجديدة وسلاسة نظام iOS، من المتوقع أن يحافظ الجهاز على أداء سلس لسنوات عديدة.

ميزات هاتف iPhone 17e
 

كشف تقرير سابق أن التحديث الرئيسي الآخر سيكون في كاميرا السيلفي، التي قد تصل إلى مستشعر بدقة 18 ميجابكسل مع دعم Center Stage. ومن المرجح أن يضم الجزء الخلفي كاميرا واحدة عريضة بدقة 48 ميجابكسل.

قد يشهد الاتصال الداخلي نقلة نوعية مع إضافة مودم C1 المُخصص من Apple وشريحة N1 اللاسلكية، المُصممة لتحسين سرعات نقل البيانات وكفاءة الطاقة. إذا ثبتت هذه المواصفات، فسيُقلص الهاتف الفجوة في الأداء بين هواتف Apple الاقتصادية والرائدة.

هاتف iPhone 17 هاتف آبل iPhone 17e هواتف Apple

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

