آبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي iPhone 17e.. ما أبرز مواصفاته؟

كشف تسريب حديث عن المواصفات الرئيسية لهاتف آبل iPhone 17e، المتوقع إطلاقه مطلع عام 2026. والآن، يكشف تطور جديد أن iPhone 17e لن يتميز بنوتش كبير مثل iPhone 16e.

مواصفات هاتف iPhone 17e

تشير الصور التجريبية إلى أن هاتف iPhone 17e سيشبه إلى حد كبير إصدارًا أحادي الكاميرا من هاتف iPhone 17 القياسي ومن المرجح أن تحتفظ بشاشة مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث قياسي 60 هرتز.

ومن حيث الأداء، من المتوقع أن يعمل الهاتف على شريحة A19 من الجيل التالي، على الرغم من أنه قد يتميز بعدد أقل من أنوية وحدة معالجة الرسومات لتمييزه عن الطراز القياسي.

يستهدف هذا التحديث مستخدمي الأجهزة القديمة، مثل iPhone 11، والذين يحتاجون إلى ترقية موثوقة. بفضل الجمع بين الأجهزة الجديدة وسلاسة نظام iOS، من المتوقع أن يحافظ الجهاز على أداء سلس لسنوات عديدة.

ميزات هاتف iPhone 17e



كشف تقرير سابق أن التحديث الرئيسي الآخر سيكون في كاميرا السيلفي، التي قد تصل إلى مستشعر بدقة 18 ميجابكسل مع دعم Center Stage. ومن المرجح أن يضم الجزء الخلفي كاميرا واحدة عريضة بدقة 48 ميجابكسل.

قد يشهد الاتصال الداخلي نقلة نوعية مع إضافة مودم C1 المُخصص من Apple وشريحة N1 اللاسلكية، المُصممة لتحسين سرعات نقل البيانات وكفاءة الطاقة. إذا ثبتت هذه المواصفات، فسيُقلص الهاتف الفجوة في الأداء بين هواتف Apple الاقتصادية والرائدة.