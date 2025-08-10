الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في القيمة التسويقية.. خالد الغندور يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور القيمه التسويقية للنوادي المصرية في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"القيمة السوقية للأهلي ٣٨ مليون يورو و بيراميدز ٢٢ مليون يورو و الزمالك ١٥ مليون يورو و اغلي ٦ لاعبين في الدوري".

وأضاف الغندور :"تريزيجيه ٥ مليون يورو ثم امام ٤ و زيزو ٣ و نص و ديانج ٣ و بن شرقي ٣ و يأتي ايفرتون لاعب بيراميدز ٢ مليون و نص و القيمة السوقية ل٢١ نادي في الدوري هي ١٥٦ مليون يورو".



كشف الأعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي تحدث ريبيرو المدير الفني للنادي مع محمد يوسف المدير الرياضي بشأن لاعبي الفريق .

وكتب أحمد حسن مصدر في الأهلي:

"ريبيرو تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي للفريق منذ أيام وأكد عدم قناعته بمستوى بعض لاعبي الفريق وخاصة الأجانب".

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.