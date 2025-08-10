الجونة يهزم كهرباء الإسماعيلية 1-0 ويطيح بالأهلي من المركز الرابع

اقتنص الجونة ثلاث نقاط ثمينة على حساب كهرباء الإسماعيلية بهدف وحيد فى عقر داره،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية، في الجولة الأولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الجونة فى الدقيقة 78، بعد رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء ليمررها محمد النحاس برأسه إلى صابر الشيمي ليسدد الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز الجونة إلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط ،وتجمد كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر دون نقاط.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمي : على الجابري

خط الدفاع : عصام الفيومي - محمد ياسين - سيف الخشاب - كريم يحيي

خط الوسط : ممادو سيلا - عبدالفتاح تاحا - ماجد هانى

خط الهجوم : مصطفي كشرى - محمد أوناجم - محمد شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد هجرس - محمد مدحت - أحمد حمزاوي - جوردن - عبد الله مارادونا - علي سليمان - عبد الرحمن بوده.

وجاء تشكيل الجونة ضد كهرباء الإسماعيلية على نحو التالى:

أحمد مسعود، خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد، نور السيد، بلال السيد، حفي إبراهيم، أحمد جمال، محمد النحاس، صمويل أوجو.

على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين، عبد الجواد تعلب، رضا صلاح، محمد محمود، محمود حسونة، أليو جاتا، علي الزاهدي، أرنو راندريانانتيناينا، ألفا توراي.



