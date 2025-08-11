قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة
الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: لجنة الحكام أيدت قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام مودرن

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه كان هناك بعض المناقشات داخل لجنة الحكام حول مطالبة الأهلي بركلة جزاء في مباراة مودرن سبورت وتحديدًا جراديشار وهي اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: رأي لجنة الحكام كان هو أن قرار الحكم طارق مجدي صحيحًا خاصةً أن اللعبة بها شد وجذب بين المهاجم والمدافع، وزاوية الكاميرا في الشاشة لم توضح ذلك، وهو ما أكدت عليه غرفة الفار.

وأضاف، أن رابطة الأندية سوف تعقد اجتماعًا خلال 48 ساعة بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري، وستكون هتافات جماهير الزمالك ضد الأهلي وزيزو على رأس المناقشات لإصدار عقوبات.

العقوبة حسب اللائحة بالنسبة للسباب الجماعي للمرة الأولى، غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على النادي.

في حال تكرار الأمر، تكون العقوبة منع الجماهير من حضور مباراة + غرامة مالية 150 ألف جنيه.

الثالثة: منع الجماهير من حضور مباراتين + غرامة مالية 200 ألف جنيه

الرابعة: مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه.

الخامسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه.

السادسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 300 ألف جنيه.

الأهلي مودرن سبورت اخبار الرياضة دورى نايل لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

ثنائي المصري وهب و شرف ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي المغرب

بيان نقابة تعليم المنيا

تحويل مكتبه إلى فصل دراسي.. نقابة تعليم المنيا تكشف كواليس نقل مدير مدرسة بقرار المحافظ

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية.. وإزالة 83 مخالفة في أول أيام حملات الموجة الـ27

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد