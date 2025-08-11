أمير هشام: لجنة الحكام أيدت قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام مودرن

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه كان هناك بعض المناقشات داخل لجنة الحكام حول مطالبة الأهلي بركلة جزاء في مباراة مودرن سبورت وتحديدًا جراديشار وهي اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: رأي لجنة الحكام كان هو أن قرار الحكم طارق مجدي صحيحًا خاصةً أن اللعبة بها شد وجذب بين المهاجم والمدافع، وزاوية الكاميرا في الشاشة لم توضح ذلك، وهو ما أكدت عليه غرفة الفار.

وأضاف، أن رابطة الأندية سوف تعقد اجتماعًا خلال 48 ساعة بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري، وستكون هتافات جماهير الزمالك ضد الأهلي وزيزو على رأس المناقشات لإصدار عقوبات.

العقوبة حسب اللائحة بالنسبة للسباب الجماعي للمرة الأولى، غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على النادي.

في حال تكرار الأمر، تكون العقوبة منع الجماهير من حضور مباراة + غرامة مالية 150 ألف جنيه.

الثالثة: منع الجماهير من حضور مباراتين + غرامة مالية 200 ألف جنيه

الرابعة: مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه.

الخامسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه.

السادسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 300 ألف جنيه.