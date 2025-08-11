قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
جيش الاحتلال: إصابة جندي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
نتنياهو يبلغ ترامب بخطط السيطرة على مدينة غزة والمخيمات
وزير الخارجية: مصر ترفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتدعو أوروبا للتحرك
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الرسمية
إيران ترحب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا وتؤكد رفضها لممر زنجزور
رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن قرار عدم مشاركة الشناوي أمام مودرن سبورت

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الحارس محمد الشناوي بشأن قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن:"مصدر مقرب من محمد الشناوي:

اللاعب مستاء ومستغرب من قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت لكنه لم يعترض أو يدخل في أي أزمة مع ريبيرو أو محمد يوسف".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل اتحاد الكرة موقف محمد الشناوي من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لبرنامج ستاد المحور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لديه ثقة كبيرة في محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وسيضمه لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، حتى لو غاب الحارس الدولي عن المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"الشناوي صاحب خبرات كبيرة وساهم في قيادة منتخب مصر للفوز في مباريات كثيرة، كما أنه كان الحارس الأساسي للفراعنة في أكثر من بطولة على مدار سنوات طويلة، وحسام حسن لن يستبعده من حساباته لمجرد غيابه عن المشاركة لصالحه زميله في الفريق مصطفى شوبير".
وتابع المصدر :"جهاز منتخب مصر سيختار الحارس الأجهز فنيا وبدنيا لحراسة المرمى أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن بشكل عام الشناوي سيتواجد في المعسكر المقبل".

الشناوي الاهلي احمد حسن

