أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن قرار عدم مشاركة الشناوي أمام مودرن سبورت

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن الحارس محمد الشناوي بشأن قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن:"مصدر مقرب من محمد الشناوي:

اللاعب مستاء ومستغرب من قرار عدم مشاركته أمام مودرن سبورت لكنه لم يعترض أو يدخل في أي أزمة مع ريبيرو أو محمد يوسف".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل اتحاد الكرة موقف محمد الشناوي من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لبرنامج ستاد المحور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لديه ثقة كبيرة في محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وسيضمه لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، حتى لو غاب الحارس الدولي عن المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"الشناوي صاحب خبرات كبيرة وساهم في قيادة منتخب مصر للفوز في مباريات كثيرة، كما أنه كان الحارس الأساسي للفراعنة في أكثر من بطولة على مدار سنوات طويلة، وحسام حسن لن يستبعده من حساباته لمجرد غيابه عن المشاركة لصالحه زميله في الفريق مصطفى شوبير".

وتابع المصدر :"جهاز منتخب مصر سيختار الحارس الأجهز فنيا وبدنيا لحراسة المرمى أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن بشكل عام الشناوي سيتواجد في المعسكر المقبل".