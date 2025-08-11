مؤتمر قريباً.. "الجلالة الأهلية" تسعى لتوظيف البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الاهلية، أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب أرقى المعايير العالمية، وهو ما يميزها عن أي جامعة أهلية أخرى في مصر.

دمج المناهج الأكاديمية بالتدريب العملي وفرص الاحتكاك المباشر بالصناعة

وأضاف أن الجامعة تفخر بامتلاكها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يتم اختيارهم وفق أعلى معايير الكفاءة والخبرة، مع إجراء تقييم سنوي شامل لضمان استمرار الأداء على أعلى مستوى.

وأشار الشناوي إلى أن جامعة الجلالة تركز على إعداد خريجين مؤهلين بشكل احترافي لسوق العمل، من خلال دمج المناهج الأكاديمية بالتدريب العملي وفرص الاحتكاك المباشر بالصناعة، بما يضمن تمكين الخريجين من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة لا تكتفي بتقديم التعليم المتميز، بل تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تنظيم مؤتمر ومنتدى يجمع جميع شركاء الصناعة لبحث سبل توظيف مخرجات البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة الجلالة تواصل العمل على ترسيخ مكانتها كأحد أهم الصروح الأكاديمية في المنطقة، من خلال الابتكار، الجودة، والشراكات الفعّالة مع مختلف القطاعات.

