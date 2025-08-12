ثلاثي الاهلي والزمالك يتصدر التشكيل المثالي للدوري

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية عن التشكيل المثالي للجولة الأولى في مسابقة الدوري المصري

وشهدت التشكيله تواجد 3 لاعبين من النادي الأهلي وهم ياسين مرعي وأحمد رضا بالإضافة إلى أحمد زيزو، بينما شهدت تواجد ثنائي الزمالك، محمد شحاتة وناصر ماهر، فيما كان أحمد سامي اللاعب الوحيد من نادي بيراميدز المتواجد بالتشكيلة المثالية.

وكان الاهلي قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"ستاد القاهرة"

كما حصل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي على أعلى تقييم 10 – 10، ليتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري مبكراً

وتصدر الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري البورسعيدى جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب ختام مباريات الجولة الأولى برصيد هدفين.