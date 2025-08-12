الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري .

وجاء العقوبات كالآتي :

مباراة وادي دجلة وبيراميدز:

إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لـ محمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب عدم الألتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه للطرد للعب العنيف.

لفت نظر لـ كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض على قرار الحكم وعدم الألتزام بالمنطقة الفنية.



مباراة المصري والاتحاد:

إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق لزيزو لاعب الفريق المنافس وحكم والمباراة.

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت:

إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والأهلي:

توجيه لفت نظر لـ أحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم او مراقب المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قبمتها 20 ألف جنيه بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.