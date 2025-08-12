قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة أممية وشراكة وطنية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

 حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، على متابعة فعاليات   للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

تضمنت الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية، جاءت أولها بعنوان "نظرة عن كثب محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة"، تلتها جلسة بعنوان "من التخطيط إلى التأثير: التعاون مع شركاء التنمية والمجتمع".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو الاستثمار الأمثل في طاقات وإمكانات الشباب المصري، وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني، ورفع جودة الحياة، وزيادة فرص التميز والمشاركة الفاعلة محليًا ودوليًا.

واستعرض الرؤية المستقبلية للاستراتيجية، والتي تتمثل في: "تنمية بشرية مستدامة وملهمة لجيل من الشباب والنشء الممكن والفاعل، يتمتع بنمط حياة صحي، يعتز بهويته الوطنية، ويعيش في مجتمع رياضي حيوي قادر على المنافسة عالميًا."


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذه هي أول استراتيجية وطنية للشباب والرياضة في مصر، وجاءت استكمالًا للجهود القائمة، ولتسهم في رفع ترتيب مصر على المؤشرات الدولية، من خلال برامج ومبادرات نوعية مثل: "دراجتك صحتك"، "30 يوم تحدي"، "ألف بنت ألف حلم"، وإنشاء اتحادات نوعية لرياضة الشارع، الهجن، الرياضات الإلكترونية، والألعاب الترفيهية، إلى جانب استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وتعديل التشريعات لدعم الاستثمار والحوكمة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال كلمته أن مشاركة الأكاديمية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032 تمثل التزاما راسخا بدعم وتمكين الشباب، موضحًا أن الأكاديمية، باعتبارها إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، تؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأمة، وأن الاستثمار في طاقاتهم هو الاستثمار الأمثل لمستقبلها.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية تضع تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على رأس أولوياتها، من خلال شراكات إقليمية ودولية، وأن دورها يمتد ليشمل كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإفريقيا، بهدف نقل وتوطين الخبرات العالمية في مجالات التعليم، الابتكار، والرياضة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في القيادة والإبداع.

وأكدت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب يعكس التزام الدولة بدعم الشباب باعتبارهم ليسوا فقط وعد المستقبل، بل قوة أساسية في تحقيق التقدم اليوم.

وقالت بانوفا، إن الرياضة في مصر تمثل مصدرًا للوحدة والهوية والطموح، وإن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تضع الرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية الوطنية.

 وأضافت أن الاستراتيجية جاءت نتيجة حوار وطني واسع قادته وزارة الشباب والرياضة، شمل أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10 آلاف شاب وشابة، واقتراح أكثر من 400 إجراء عملي، مؤكدة أن هذه سياسة صيغت مع الشباب وليس فقط من أجلهم.

وأعرب ديفيد برج، الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية خلال كلمته، عن تقديره لجهود الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين الشباب، ووضع رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي.

وأثنى على الشراكات الدولية التي تتيح تبادل الخبرات وتطوير البرامج الموجهة للشباب، معربًا عن تطلع المنظمة الكشفية العالمية إلى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مشروعات ومبادرات مشتركة، بما يسهم في توسيع مشاركة الشباب في جهود التنمية المجتمعية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة مصطفى مدبولي

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
علاج البكتيريا
القلب
