مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع رودريجو

تتواصل التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي رودريجو جناح ريال مدريد، في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما كشفه الصحفي فلوريان بليتنبرج عبر شبكة "سكاي ألمانيا"، أجرى مانشستر سيتي محادثات تمهيدية مع ممثلي اللاعب، في خطوة تعكس رغبة بطل الدوري الإنجليزي في استكشاف إمكانية ضمه. ورغم ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، وسط تساؤلات حول قدرة النادي على دفع المقابل المالي المطلوب.



رودريجو، الذي ارتبط اسمه أيضًا بأندية ليفربول وآرسنال وباريس سان جيرمان، لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد، لكن مستقبله يظل غامضًا، خاصة بعد أن أشارت تقارير سابقة إلى أن المدرب تشابي ألونسو قد أبلغه بخروجه من خطط الفريق للمواسم المقبلة.



إدارة ريال مدريد حددت قيمة الصفقة عند 100 مليون يورو، مع إمكانية التفاوض على مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمتغيرات، ما يجعل المفاوضات معقدة في ظل متطلبات السوق الحالية.

حتى اللحظة، يظل موقف اللاعب غير محسوم، حيث لم يعلن رودريجو رغبته بشكل صريح في الرحيل أو البقاء، لتبقى جميع السيناريوهات مطروحة قبل إغلاق نافذة الانتقالات.