تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
بدون ركلات جزاء.. خالد طلعت يقارن أرقام زيزو مع الأهلى والزمالك

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام اللاعب أحمد سيد زيزو.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"زيزو في الموسم الماضي مع الزمالك في  الدوري طوال الموسم لعب 15 مباراة 1289 دقيقة سجل 3 أهداف (منهم 2 ركلتي جزاء) وصنع هدفين

زيزو في الموسم الحالي مع الاهلي لعب مباراتين 180 دقيقة لعب سجل هدفين (بدون ركلات جزاء) وصنع هدفين".

وكان قد أكد الإعلامي كريم رمزي، أن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي هو النجم الأوحد في الفريق خلال هذه الفترة ويقدم مستويات قوية. 

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: خلا مباريات كأس العالم للأندية وبعد أول جولتين في الدوري الممتاز، أرى أن أحمد زيزو هو النجم الأوحد في الأهلي الفترة الحالية. 

وأضاف: زيزو لاعب ذكي ومركز دائما في أرضبية الملعب، وهو لاعب محترف كما يجب أن يكون ويعجبني دائما تركيزه. 

وتابع: زيزو حال استمراره على هذا الثبات في المستوى سيذهب لحتة تانية خالص، وسيكون الأفضل داخل مصر. 

وواصل كريم رمزي: مصطفى شوبير ليس حارسا سيئا، وكل حراس المرمى في العالم يرتكبون أخطاء، والخطأ الذي ارتكبه في مباراة فاركو لنقص خبراته في المشاركة في المباريات،  وخطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة.

