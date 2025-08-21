قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد بعمليات قتل جماعي مروعة
حَصِّن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
سيرة رجل أمريكي جمع بين العدالة والرحمة .. من هو القاضي الرحيم فرانك كابريو ؟!
تصعيد إسرائيلي مزدوج .. قصف مخيم الشاطئ في غزة وغارات على مواقع حزب الله بلبنان
بشرى من الأرصاد: درجات الحرارة في حدودها الطبيعية.. ولا موجة حر جديدة
فانس: أوروبا تتحمّل "الحصة الأكبر" من العبء الأمني القائم حول أوكرانيا
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
نجم الاهلي السابق يشيد بأداء عمر الساعي أتمني انضمامه للمنتخب

يمنى عبد الظاهر

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري هذا الموسم بعد انتقاله على سبيل الإعارة قادمًا من القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وتألق عمر الساعي مع المصري تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي هذا الموسم في المباريات السابقة ونجح في تسجيل هدفًا في مرمى الاتحاد السكندري، وآخر في شباك بيراميدز، ويسير بشكل مميز بعد أن كان بعيدًا عن المباريات خلال تواجده في الأهلي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو" عبر فضائية TeN "تألق عمر الساعي مع المصري هذا الموسم أمر طبيعي، فاللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وكان أحد أبرز نجوم الدوري الممتاز خلال تواجده مع الاسماعيلي".

وأضاف: "عمر الساعي كان ضحية مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق ، ولم يحصل على فرصته الكافية مع المارد الأحمر ، وهو ما فعله المدرب السويسري مع العديد من اللاعبين الآخرين مثل حسين الشحات وأحمد عبد القادر".

وتابع: "أتمنى من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استدعاء عمر الساعي لاعب المصري لمعسكر الفراعنة استعداداً لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026".

الأهلي عمر الساعي النادي المصري نبيل الكوكي الاتحاد السكندري محمود أبو الدهب مارسيل كولر وأحمد عبد القادر حسين الشحات

