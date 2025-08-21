رمضان السيد: أنصح ريبيرو بثبات تشكيل الأهلي.. وعودة إمام عاشور مكسب كبير

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطالب بثبات تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" الأهلي قدم مباراة جيدة أمام فريق فاركو على عكس أداء الفريق في مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولي كان الأداء باهتاً وأنصح ريبيرو بثبات تشكيل الأهلي في الفترة المقبلة ".



وأضاف :" من وجهة نظري أن عودة إمام عاشور لتدريبات فريق الأهلي مكسب كبير وسيحدث الفارق مع المارد الأحمر في الفترة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ".