خسارة كبيرة.. رضا عبد العال يحذر الأهلي من رحيل نجمه

علَقَ رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو، بشأن استبعاد اللاعب من المشاركة في المباريات.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر فضائية TeN: "رغم أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين في مركز الجناح الهجومي مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وحسين الشحات وطاهر محمد، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي، إلا أن أحمد عبدالقادر، أفضل من جميع اللاعبين السابق ذكرهم".

وأضاف: "تجميد أحمد عبدالقادر، خسارة كبيرة للفريق، فهو لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ولديه حلول فنية عديدة، والأهلي يفتقد هذه النوعية من اللاعبين في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "انتقال أحمد عبدالقادر إلى الزمالك في الموسم المقبل أمر وارد، فاللاعب سيصبح حراً بنهاية الموسم الجاري، وفي حالة انضمامه للقلعة البيضاء سيكون إضافة قوية للفريق بكل تأكيد".

وكان أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي قد رفض الانتقال إلى العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والدخول في أي صفقات تبادلية، حيث تحفظ على الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا وزد، وكذلك رفض عرضًا من نادي الحزم السعودي.