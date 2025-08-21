قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 21-8-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الخميس 21 - 8 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباريات تصفيات التأهل لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

ميتلاند + كوبس (7.30 مساءً).

بران + لارنكا (8 مساءً).

مالمو + سيجما أولموك (8 مساءً).

مكابي + دينامو كييف (9 مساءً).

باناثينايكوس + سامسونسبور (9 مساءً).

زرينسكي موستار + أوتريخت (9 مساءً).

زرينيسكي + موستار (9 مساءً).

أوتريخت + أوتريخت (9 مساءً).

سيلوفان براتيسلافا + يونج بويز ( 9.15 مساءً).

ليك بوزنان + جينك (9.30 مساءً).

أبردين + ستياوا بوخارست (9.45).

رايكا + باوك سالونيكا (9.45).

لينكولين ريد أمبس + سبورتينج براجا (10 مساءً).

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

روزنبورج + ماينز (7 مساءً).

جيور + رابيد فيينا (8 مساءً).

كريستا سانت أندرا + أومونيا نيقوسيا (8 مساءً).

هامرون سبارتانز + ريجاس فوتبولا سكولا (8 مساءً).

هاكين + سي إف آر كلوج (8.30 مساءً).

باشاك شهير + يونيفيرسيتاتيا كرايوفا (8.45 مساءً).

دريتا + ديفيردانج (9 مساءً).

أندرلخت + أيك أثينا (9 مساءً).

أول ليبليانا + إف سي نوح (9 مساءً).

شاختار دونيتسك + سيرفيت (9 مساءً).

برايدابليك + فيرتوس أكوفيفا (9 مساءً).

بوليسيا زيتومير + فيورنتينا (9 مساءً).

نيمان جرودنو + رايو فاليكانو (9 مساءً).

ليفيسكي صوفيا + أي زد ألكمار (9 مساءً).

سبارتا براج + آر إف إس (9 مساءً).

ستراسبورج + بروندبي آي إف (9 مساءً).

لوزان + بيشكتاش (9.15 مساءً).

ياجييلونيا بياليوستوك + دينامو تيرانا (10 مساءً).

شيلبورن + ليتفيلد (10 مساءً).

كريستال بالاس + فريدريكستاد (10 مساءً).

راكوف + أردا كاردزالي (10 مساءً).

هايبيرنيان + ليجيا فارسزاوا (10 مساءً).

سانتا كلارا + شامروك (10 مساءً).

المقاولون العرب + حرس الحدود -6 مساءً - أون سبورت 2

مودرن سبورت + الزمالك -9 مساءً - أون سبورت 1

سموحة + زد -9 مساءً - أون سبورت 2

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

وزير السياحة والآثار مع محرر صدى البلد

وزير السياحة والآثار: سندعم غطسة القبطان ولاء بمدينة دهب.. خاص

رئيس اتحاد العمال ورئيس الوفد السنغالي

تعاون مصري سنغالي في مجال الصناعات الهندسية.. تفاصيل مهمة

انتخابات مجلس الشيوخ

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر تقريره الختامي حول انتخابات الشيوخ 2025

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

