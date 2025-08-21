أبرز مباريات اليوم الخميس 21-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 21 - 8 - 2025، عدد من المباريات، أبرزها مباريات تصفيات التأهل لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
ميتلاند + كوبس (7.30 مساءً).
بران + لارنكا (8 مساءً).
مالمو + سيجما أولموك (8 مساءً).
مكابي + دينامو كييف (9 مساءً).
باناثينايكوس + سامسونسبور (9 مساءً).
زرينسكي موستار + أوتريخت (9 مساءً).
زرينيسكي + موستار (9 مساءً).
أوتريخت + أوتريخت (9 مساءً).
سيلوفان براتيسلافا + يونج بويز ( 9.15 مساءً).
ليك بوزنان + جينك (9.30 مساءً).
أبردين + ستياوا بوخارست (9.45).
رايكا + باوك سالونيكا (9.45).
لينكولين ريد أمبس + سبورتينج براجا (10 مساءً).
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
روزنبورج + ماينز (7 مساءً).
جيور + رابيد فيينا (8 مساءً).
كريستا سانت أندرا + أومونيا نيقوسيا (8 مساءً).
هامرون سبارتانز + ريجاس فوتبولا سكولا (8 مساءً).
هاكين + سي إف آر كلوج (8.30 مساءً).
باشاك شهير + يونيفيرسيتاتيا كرايوفا (8.45 مساءً).
دريتا + ديفيردانج (9 مساءً).
أندرلخت + أيك أثينا (9 مساءً).
أول ليبليانا + إف سي نوح (9 مساءً).
شاختار دونيتسك + سيرفيت (9 مساءً).
برايدابليك + فيرتوس أكوفيفا (9 مساءً).
بوليسيا زيتومير + فيورنتينا (9 مساءً).
نيمان جرودنو + رايو فاليكانو (9 مساءً).
ليفيسكي صوفيا + أي زد ألكمار (9 مساءً).
سبارتا براج + آر إف إس (9 مساءً).
ستراسبورج + بروندبي آي إف (9 مساءً).
لوزان + بيشكتاش (9.15 مساءً).
ياجييلونيا بياليوستوك + دينامو تيرانا (10 مساءً).
شيلبورن + ليتفيلد (10 مساءً).
كريستال بالاس + فريدريكستاد (10 مساءً).
راكوف + أردا كاردزالي (10 مساءً).
هايبيرنيان + ليجيا فارسزاوا (10 مساءً).
سانتا كلارا + شامروك (10 مساءً).
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب + حرس الحدود -6 مساءً - أون سبورت 2
مودرن سبورت + الزمالك -9 مساءً - أون سبورت 1
سموحة + زد -9 مساءً - أون سبورت 2