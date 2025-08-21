الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندري

أرسل النادي الإسماعيلي، خطابا شديد اللهجة لرابطة الأندية و لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، و التي شهدت عدة أخطاء كارثية ضدنا وكانت سببا في فقدان الفريق نقاط المباراة.

وأوضح النادي في خطابه أن حكم تقنيه الفار ( مصطفى مدحت ) تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي، في الدقيقة 86 بداعي التسلل، وذلك رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحه الهدف إلا أنه رغم توفر التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، حيث تم رسم الخط الرأسي لمهاجم الاسماعيلي من عضد الذراع وليس من نهاية الكتف، ليحرمنا من تسجيل هدف التعادل.

وأكد النادي أن اللقاء شهد تجاوز طارق مجدي حكم المباراة، تجاه عبدالله جمال، حارس الفريق والذي رفض بدوره تجاوز الحكم ضد، ليعاقب بالطرد في توقيت حرج من المباراة، ليتسبب الحكم في خروج اللاعبين عن تركيزهم لتعامله معهم بأسلوب غير مقبول.

وأوضح النادي أن تعيين طارق مجدي حكما للساحة لإدارة اللقاء أمر يحتاج إلى تفسير حيث أنه كان حكما لتقنيه الفار فى مباراتنا الماضية أمام بيراميدز، وكذلك الحكم المساعد لتقنيه الفار محمد أحمد الشناوي الذى تم تعيينه للمباراة الثانية على التوالي مساعدا لحكم تقنيه الفار في مباريات الاسماعيلي.

وطلب الإسماعيلي في خطابه، السماح للنادي بالاستماع إلى حديث الحكم في الواقعتين مع حكام الفار وفقا لتصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في حوار إعلامي سابق، مع استعداد النادي لسداد كافة الرسوم و المصاريف الخاصة بذلك.

كما طالب الإسماعيلي لجنة الحكام بضرورة مراجعه الحالات التحكيمية محل الاعتراض بشكل عاجل و دقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلا، وبما يكفل حفظ حقوق النادي وإرساء مبدأ العدالة التحكيمية بالمسابقة.

وأتم النادي أنه لن يقبل تكرار ما حدث من الحكام، مثلما شهد الموسم الماضي، مما أثر على وضعية الفريق في جدول الدوري، موضحا أنه لن يقبل على الإطلاق معاملة لاعبيه بنوع من أنواع الأزدراء أو التقليل من شأنهم.