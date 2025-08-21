قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندري

الاسماعيلي
الاسماعيلي
ياسمين تيسير

أرسل النادي الإسماعيلي، خطابا شديد اللهجة لرابطة الأندية و لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة  الفريق أمام الاتحاد السكندري، و التي شهدت عدة أخطاء كارثية ضدنا وكانت سببا في فقدان الفريق نقاط المباراة.

وأوضح النادي في خطابه أن حكم تقنيه الفار ( مصطفى مدحت ) تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي، في الدقيقة 86 بداعي التسلل، وذلك رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحه الهدف إلا أنه رغم توفر  التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، حيث تم رسم الخط الرأسي لمهاجم الاسماعيلي من عضد الذراع وليس من نهاية الكتف، ليحرمنا من تسجيل هدف التعادل.

وأكد النادي أن اللقاء شهد تجاوز طارق مجدي حكم المباراة، تجاه عبدالله جمال، حارس الفريق والذي رفض بدوره تجاوز الحكم ضد، ليعاقب بالطرد في توقيت حرج من المباراة، ليتسبب الحكم في خروج  اللاعبين عن تركيزهم لتعامله معهم بأسلوب غير مقبول.

وأوضح النادي أن تعيين طارق مجدي حكما للساحة لإدارة اللقاء أمر يحتاج إلى تفسير حيث أنه كان حكما لتقنيه الفار فى مباراتنا الماضية أمام بيراميدز، وكذلك الحكم المساعد لتقنيه الفار محمد أحمد الشناوي الذى تم تعيينه للمباراة الثانية على التوالي مساعدا لحكم تقنيه الفار في مباريات الاسماعيلي.

وطلب الإسماعيلي في خطابه، السماح للنادي بالاستماع إلى حديث الحكم في الواقعتين مع حكام الفار وفقا لتصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في حوار إعلامي سابق، مع استعداد النادي لسداد كافة الرسوم و المصاريف الخاصة بذلك.

كما طالب الإسماعيلي لجنة الحكام بضرورة مراجعه الحالات التحكيمية محل الاعتراض بشكل عاجل و دقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلا، وبما يكفل حفظ حقوق النادي وإرساء مبدأ العدالة التحكيمية بالمسابقة.

وأتم النادي أنه لن يقبل تكرار ما حدث من الحكام،  مثلما شهد الموسم الماضي، مما أثر على وضعية الفريق في جدول الدوري، موضحا أنه لن يقبل على الإطلاق معاملة لاعبيه بنوع من أنواع الأزدراء أو التقليل من شأنهم.

الاسماعيلي الدوري الاتحاد

