كلاب تسببت في شهرة بلوجر.. تفاصيل

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، صانع المحتوى عن الحيوانات ( مالك جيوجرافيك ) والذي كشف كواليس خوضه تلك التجربة، واستطاع ان يجعل من السوشيال ميديا وسيلة رحمة للحيوانات وليست للشهرة فقط ، وتحدث عن أزمة كلاب الشوارع ورايه فيها.

وقال صانع المحتوي مالك خلفاوي، إنه قرر أن يجعل السوشيال ميديا وسيلة رحمة وليس شهرة ، وأنقذ آلاف الحيوانات، وان فيديوهاته حققت أكتر من نص مليار مشاهدة.

وعن بدايته أشار إلى أنه في احد الايام وكان ذاهب إلى العمل وجد كلبة تجلس بجوار الرصيف ويبدو عليها التعب بسبب الولادة ، وأخدها وأبناءها ووضعهم تحت السلم في العمارة التي يسكن بها ، وصور ذلك المشهد وجاءت ردود الفعل متباينة.

وأضاف: انني كنت في عمل بمحافظة أسيوط ولكني وجدت كلب يجلس بجوار نقطة الشرطة ولا يستطيع الحركة وعلمت انه تعرض لحادث وقررت مساعدته وكنت اذهب واعطيه الطعام والشراب حتي تحسنت صحته ، وقمت بنشر تلك الفيديوهات وكانت سبب في قيام عدد كبير من الاشخاص بالإهتمام بأمر الحيوانات ومساعدتها.

وفي الفقرة الثانية كشف الإعلامي د. عمرو الليثي كواليس الجريمة التي هزت الرأي العام ، جريمة قتل الشاب مصطفى طنطاوي في حدائق القبة ، ولديه 21 عام ، كان عائد الي منزله .. و لكن في لحظة… حياته الهادية اتحولت لكارثة .. حيث انتظره ثلاثة أشخاص وترصدوا له، واعتدوا عليه أمام بيته وسط الشارع، أمام أهله وجيرانه، بسبب ركنة عربية.