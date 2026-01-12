الديون بتنزل وبتقل.. جدال على الهواء بين عمرو أديب ومصطفى بكري

دخل الإعلامي عمرو أديب، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في حالة جدال على الهواء، فقال عمرو أديب، إنت كنت في البرلمان الماضي إيه اللي عمله المجلس في أزمة الديون وهو بيشوفها بتزيد يوم بعد التاني؟.

ليرد مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “يا سيدي أمريكا ديونها 41 تريليون دولار، إحنا ديونا بتنزل وبتقل، ودي فلوس اتجابت علشان تبني البلد وتشغل 5 مليون مصري”.

وتابع عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب سيكون لهم الكلمة في تحديد رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلي المجلس.