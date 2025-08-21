معهد بحوث القطن: نتوسع من أجل زيادة الصادرات.. ولدينا خطة متكاملة

قال الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن إن زراعة القطن ليست للنسيج فقط بل أيضا لسد الفجوة في الزيوت، حيث تنتج مصر ما يقرب من 4% من استهلاكنا من الزيوت.

الانتشار في المناطق الصحراوية

وأوضح «بدر» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن بذرة القطن قديما كانت تكفي لاستخراج الزيوت، ولكن اليوم بعد أن تم تقليل تلك المساحة في الدلتا كان من الضروري الانتشار في المناطق الصحراوية، وتلك خطة بحثية لمعهد بحوث القطن.

عمليات تقييم للأصناف

وأشار إلى أن هناك عمليات تقييم للأصناف والتراكيب الوراثية، سواء المستحدثة التي يتم إنتاجها من خلال معهد بحوث القطن أو الأصناف المنزرعة في عدة مناطق، والتي تهدف إلى اختيار الصنف المناسب لكل منطقة، والمنطقة المناسبة لكل تركيب وراثي، وذلك لكي يكون هناك إجابة للمستثمر والمزارع في الوقت ذاته.