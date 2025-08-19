استنباط أصناف جديدة من القطن المصري لمواكبة التغيرات المناخية.. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تسعى إلى تطوير أصناف جديدة من القطن تتماشى مع التغيرات المناخية عبر تطبيق أساليب الزراعة المستدامة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الأصناف الحالية تشمل جيزة 98 أحدث الأصناف المزروعة على مساحة 3 آلاف فدان، وجيزة 95، الذي يزرع في محافظة بني سويف.



وتابع: من ضمن الأصناف سوبر جيزة 94 و86، و ستكون منتشرة في عدد من المحافظات.

وكشف عن قرب إطلاق صنف جديد تحت اسم "إكسترا جيزة 99" سيتم إنتاجه العام المقبل، موضحا أنه يتمتع بمواصفات عالمية متميزة تجعله الأكثر تفوقا بين الأصناف المصرية الحالية، ليشكل إضافة قوية لمكانة القطن المصري عالميا.