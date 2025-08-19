انطلاق موسم حصاد القطن بكل المحافظات .. تفاصيل

أعلن الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، انطلاق موسم جني القطن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عمارة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحات المزروعة بالقطن شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى اختلاط بعض الأصناف وصعوبة عمليات التسويق التي تتطلب استعدادات خاصة.

وأكد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة زراعة القطن المصري بهدف استعادة مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطن المصري ما زال يحتفظ بسمعته كونه "الأجود والأكثر نعومة عالميا" وفق المواصفات الدولية.