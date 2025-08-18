قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فتح في غيطان الصعيد.. الزراعة تكشف إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية

محافظ بنى سويف ووكيل معهد القطن
محافظ بنى سويف ووكيل معهد القطن
شيماء مجدي

محافظ بني سويف : مساحة زراعة القطن بالصعيد المنزرعة هذا العام 22135 ألف فدان

وكيل معهد القطن: 195.451 ألف فدان المساحة المنزرعة من القطن على مستوى الجمهورية

وكيل وزارة الزراعة: الندوات الارشادية لحث المزارعين ساهمت بشكل كبير في زيادة الانتاجية


قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد بحوث القطن للارشاد والتدريب والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور أيمن ابو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وقيادات وزارة الزراعة بافتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف، بمركز أهناسيا.


وأكد الدكتور محمد هاني غنيم علي أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية حيث تولى الدولة اهتمام كبير بزراعته وعودته لتربعه على عرش الاقطان العالمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وقال إن مساحة زراعة القطن بالصعيد المنزرعة هذا العام 22135 ألف فدان، تزرع محافظة بني سويف نسبة 32% بمقدار 7043 فدان ومن المتوقع زيادتها في الأعوام المقبلة، وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية يستحق الشكر والتقدير لأنه حافظ على القطن المصري خلال الفترة التي تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أن المركز قام باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية.


وأكد الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد بحوث القطن للارشاد والتدريب والمتحدث الاعلامي، أن  المساحة المنزرعة بلغت 195.451 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وذلك بنسبة 69% من المستهدف زراعته والبالغ هذا العام 283146 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
وقال أن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 22.135 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي والباقي 173.316 ألف فدان في محافظات الوجه البحري، 

الجدير بالذكر ان أكبر المساحات المنزرعة هذا العام في الوجه القبلي كانت للصنف جيزة 95 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 17.891 فدان في محافظتي الفيوم و بني سويف، تلاه الصنف جيزة 98 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 4244 فدان في محافظات سوهاج اسيوط المنيا الوادي الجديد بزيادة عن العام السابق والتي بلغت 744 فدان فقط أي زيادة بمقدار 570% لانه صنف جديد يتم التوسع في زراعته نظرا لموصفاته الجيدة، كما أكد عمارة علي أن موسم جني محصول القطن سيبدأ في أول أكتوبر في محافظات الوجه البحري، علي أن يتبعه عمليات التسويق في محافظات الجمهورية بالكامل.
 

في سياق متصل قال الاستاذ الدكتور أيمن ابو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة أن الندوات الارشادية لحث المزارعين ساهمت بشكل كبير في زيادة الانتاجية، كما أن مديرية الزراعة عقدت العديد من الندوات الإرشادية لشرح أهمية زراعة محصول القطن للمزارع والدولة، لافت النظر إلى ان اللجان الفنية المشكلة لمتابعة حالة المحصول قامت بالمرور الدائم على حقول القطن، حيث تبين أن المحصول بحالة جيدة ومبشرة لإنتاجية عالية الجودة، و سوف تساهم المنظومة التسويقية  لمحصول القطن فى تحقيق عائد مجزى للفلاح وجيدًا.
 

القطن اللوز محصول القطن مساحات زراعة القطن

