محافظ بني سويف يفتتح موسم جمع القطن لعام 2025... ويُهنئ المزارعين

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،موسم جني محصول القطن 2025،داخل أحد الحقول بمركز اهناسيا، وذلك في حضور الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد بحوث القطن والمتحدث الإعلامي للمعهد ،العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ، ومسؤولى الإدارة الزراعية والوحدة المحلية



جاء ذلك خلال تفقده"اليوم" أحد الحقول التابعة للأهالي بزمام قرية النويرة،حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للمزارعين ببدء موسم جني المحصول واصفاً إياه "موسم الخير"،متمنيا أن يكون فاتحة خير وبركة وازدهار على مزارعى مصر وبني سويف،منوهاً أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها المعنية لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين،خاصة مع توجه الحكومة نحو التوسع في صناعة الغزل والنسيج والتصدير لاستعادة عرش القطن المصري

وأشار محافظ بني سويف إلى حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية الزراعة وتوفير كافة المستلزمات من التقاوي والأسمدة لتحسين النوعية وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة الدولة التى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف الدولية والإقليمية والتحديات الحالية ، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته المحافظة في توريد القمح حيث جاءت في مقدمة المحافظات الأربع الأعلي توريدا على الرغم من صغر وقلة المساحات المنرزعة بالقمح مقارنة بتلك المحافظات

في حين أضاف وكيل معهد القطن،أن المساحة المنزرعة بالقطن ببني سويف هذا العام تمثل 32% من إجمالي المساحات المنزرعة بمحافظات الصعيد، إّذ تعد بني سويف ثاني محافظة بعد الفيوم من حيث المساحة المنزرعة والتي تستخدم في زراعة المحصول صنف جيزة 95 ، والذي يتميزبزيادة الطلب عليه محليا وخارجيا،والقدرة على تحمل تغيرات المناخ والتكيف معها والإنتاجية الجيدة و الاحتفاظ بالنقاوة الوراثية ، واستخراج غزول سميكة ومتوسطة تستخدم في إنتاج وتصنيع ملابس ومنتجات شعبية وكاجوال تتناسب مع احتياجات وأذواق السوق المحلي

من جهته أشار وكيل الزراعة ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام 7042 فداناً على مستوى مراكز المحافظة، وأن الحقل "الذى شهد افتتاح الموسم" قُدرت إنتاجيته بـــ 10 قنطار للفدان وذلك بعد تقييمه بالطرق العلمية وتبلغ مساحته 4 أفدنة من الحقول الإرشادية،منوها أنه سيتم خلال أسبوعين تحديد أسعار الضمان"والتي تتوقف على أسعار البورصة العالمية"حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد ، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، ووفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية