محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق والسلاسل التجارية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، وذلك خلال تفقده اليوم لعدد من الأسواق والمعارض، وفروع السلاسل التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفف الأعبا ء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.

وتضمنت الجولة أسواق محي الدين وميدان حارث ، حيث تجول المحافظ داخل الأسواق وتابع انتظام حركة البيع والشراء وتوافر السلع التموينية الأساسية، والخضار والفاكهة واللحوم، التي يتم طرحها وبيعها بأسعار محفضة ضمن مبادرة سوق اليوم الوحد ، التي تحرص المحافظة على استدامتها وتفعيلها بتعميمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بهدف تقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد ، مما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها وتحقيق التوازن وضبط أسعار السلع الأساسية.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الأسواق للتعرف على آرائهم حول الأسعار وجودة السلع، حيث أعرب المواطنون عن ترحيبهم بما تقدمه الأسوق من خيارات تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ، لاسيما مع توافرها واستقرار أسعارها مقارنة بفترات سابقة ، كانت تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض السلع وندرة بعضها

ووجه المحافظ باستمرار وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد معرض "أهلاً مدارس" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير المستلزمات الدراسية، حيث يستمر المعرض المقام خلف الصالون الأخضر إلى أول أكتوبر.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الطلاب من الأدوات المكتبية والكتابية من أقلام وكشاكيل وكراسات بأنواعها وكتب خارجية، و حقائب مدرسية "شنط" بمقاسات وأحجام متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات التي يحتاجها طلاب المدارس، بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 20% ، بجانب قسم لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وشملت الجولة تفقد المنفذ الدائم التابع لمؤسسة "حياة كريمة "لبيع اللحوم البلدية والدواجن ، وأثنى المحافظ على الدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في إقامة المعارض وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إحدى السلاسل التجارية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار، كما تابع العروض والتخفيضات التي تقدمها تلك السلاسل، لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التوازن في السوق، وتخفيف الضغط على المعارض الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، مع توجيهات باستمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في تلك المنافذ والمعارض لتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات ، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار

رافق المحافظ خلال الجولة الموسعة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر ، وفواز رجب، الدكتورة أسماء مجدي نواب رئيس مركز ومدينة بني سويف.