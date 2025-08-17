قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع واستقرار الأسعار بالأسواق والسلاسل التجارية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، وذلك خلال تفقده اليوم لعدد من الأسواق والمعارض، وفروع السلاسل التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، لتخفف الأعبا ء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.

وتضمنت الجولة  أسواق محي الدين وميدان حارث ، حيث تجول المحافظ داخل الأسواق وتابع انتظام حركة البيع والشراء وتوافر السلع التموينية الأساسية، والخضار والفاكهة واللحوم، التي يتم طرحها وبيعها بأسعار محفضة ضمن مبادرة سوق اليوم الوحد ، التي تحرص المحافظة على استدامتها وتفعيلها بتعميمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بهدف تقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد ، مما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها وتحقيق التوازن وضبط أسعار السلع الأساسية.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الأسواق للتعرف على آرائهم حول الأسعار وجودة السلع، حيث أعرب المواطنون عن ترحيبهم بما تقدمه الأسوق من خيارات تلبي احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ، لاسيما  مع توافرها واستقرار أسعارها  مقارنة بفترات سابقة ، كانت تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض السلع  وندرة بعضها

ووجه المحافظ باستمرار وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد معرض "أهلاً  مدارس" الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير المستلزمات الدراسية، حيث يستمر المعرض  المقام خلف الصالون الأخضر إلى  أول أكتوبر.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالمعرض الذي يضم  كافة احتياجات الطلاب من الأدوات المكتبية والكتابية من أقلام وكشاكيل وكراسات بأنواعها وكتب خارجية، و حقائب مدرسية "شنط" بمقاسات وأحجام متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات التي يحتاجها طلاب المدارس، بتخفيضات تتراوح  بين 15 إلى 20% ، بجانب قسم لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وشملت الجولة تفقد  المنفذ الدائم  التابع لمؤسسة "حياة كريمة "لبيع اللحوم البلدية والدواجن ، وأثنى المحافظ  على  الدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في إقامة المعارض وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إحدى السلاسل التجارية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار، كما تابع العروض والتخفيضات التي تقدمها تلك السلاسل، لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التوازن في السوق، وتخفيف الضغط على المعارض الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، مع توجيهات باستمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في تلك المنافذ والمعارض لتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات ، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار

رافق المحافظ خلال الجولة الموسعة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية،علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر ، وفواز رجب، الدكتورة أسماء مجدي نواب رئيس مركز ومدينة بني سويف.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

محافظة اسوان

تصل لـ44درجة .. ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان وتحذير بعدم التعرض لأشعة الشمس

العيادات المغلقة

غلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق سياحية في جنوب سيناء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

المزيد