أخبار بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. والمحافظ يُتابع أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف يُتابع أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024/2025

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم ، سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2025/2024، التي بدأت " اليوم"وتُعقد على مدار 9 أيام،لتختتم يوم الاثنين 25 اغسطس الجاري،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة

حيث أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة إلى متابعتها سير امتحانات الدور الثاني منذ الصباح الباكر واطمأنت على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى"اليوم " الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لكافة الشًعب .

محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين



أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام، بنهاية يوم عمل" أمس الجمعة" بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

وذلك في ضوء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بإغلاق جميع المواقع التخزينية التابعة لجهات التسويق الرئيسية من الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابصة للصناعات الغذائية وجهاز مستقبل مصر وشون البنك الزراعي المصري.

بدء إنتاج الدورة الجديدة من بيض المائدة بالمشروعات المركزية في بني سويف



زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور مسؤولى المشروع ومديري التنمية الاقتصادية والأزمات بالديوان العام يأتي ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.



حيث تفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة ،وتابع سير العمل بالمحطة، والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، بجانب تفقد عنبر الإنتاج بعد نقل 20 ألف طائر من عنبر الاستقبال، ومتابعة بدء إنتاج الدورة الجديدة لإنتاج البيض