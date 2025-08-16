قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
تكريم 12مبدعا بينهم هاني شنودة .. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى
ترامب : أمريكا وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة
لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف
محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب
محافظات

أخبار بني سويف| فحص وعلاج 1100حالة.. وإزالة 400 تعد على أملاك الدولة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لأكثر 1100حالة في 7 تخصصات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة  وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي الأربعاء والخميس 13 و14 أغسطس الجاري،بقرية نزلة البرقي  مركز الفشن،مكونة من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة

محافظ بني سويف: إزالة 400 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
  جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" بعد مرور أسبوع على بدء المرحلة الثالثة "وصل إلى 400حالة (197حالة أملاك دولة + 203زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025،المقرر انطلاقها غدا السبت 16 أغسطس، وتختتم 25 من نفس الشهر، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1310 طلاب وطالبات "نظامي/ خدمات/منازل "195 نظام قديم و1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة  للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي تم عقدها على مدار يونيو ويوليو الماضيين.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

