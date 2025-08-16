أخبار بني سويف| فحص وعلاج 1100حالة.. وإزالة 400 تعد على أملاك الدولة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لأكثر 1100حالة في 7 تخصصات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي الأربعاء والخميس 13 و14 أغسطس الجاري،بقرية نزلة البرقي مركز الفشن،مكونة من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة

محافظ بني سويف: إزالة 400 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" بعد مرور أسبوع على بدء المرحلة الثالثة "وصل إلى 400حالة (197حالة أملاك دولة + 203زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025،المقرر انطلاقها غدا السبت 16 أغسطس، وتختتم 25 من نفس الشهر، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1310 طلاب وطالبات "نظامي/ خدمات/منازل "195 نظام قديم و1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي تم عقدها على مدار يونيو ويوليو الماضيين.