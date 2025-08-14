قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بحلول لمشاكل المواطنين.. وتكثيف جهود خدمة الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب واحتياجات المواطنين
يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين بشكل أسبوعي، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وبحث الحلول المناسبة لمشكلاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لضمان طرح حلول عملية وسريعة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من استمرارية تلك الحلول وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف جهود خدمة الفئات الأولى بالرعاية
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديدة، وذلك للوقوف على طبيعة العمل التنفيذي بالمحافظة، وأليات الاندماج في منظومة العمل التنفيذي وتنسيق الجهود مع باقي الأجهزة المعنية في منظومة عمل تعمل بروح الفريق الواحد.

هنأ المحافظ الدكتورة هبة الجلالي على توليها منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهامها، موجهًا بضرورة تكثيف العمل الميداني، وسرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، والتنسيق الدائم مع الوزارة في مجال جهود توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي والعيني، بجانب متابعة الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها في دعم جهود الدولة.

محافظ بني سويف: استلام 284 ألفا و284طنا من القمح منذ بداية الموسم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة التوريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد اقتصار أعمال التوريد على مجمع صوامع سدس بمركز ببا ، ومراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد، فيما تم غلق كافة المواقع الأخرى بعد امتلاء سعاتها التخزينية بها وتخطي المستهدف، وذلك قبل الإعلان عن انتهاء الموسم في 15  أغسطس الجاري.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث وصل  إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم " إلى 284 ألفا و284 طن قمح.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

