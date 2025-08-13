محافظ بني سويف يوجه بتكثيف جهود خدمة الفئات الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديدة، وذلك للوقوف على طبيعة العمل التنفيذي بالمحافظة، وأليات الاندماج في منظومة العمل التنفيذي وتنسيق الجهود مع باقي الأجهزة المعنية في منظومة عمل تعمل بروح الفريق الواحد.

هنأ المحافظ الدكتورة هبة الجلالي على توليها منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهامها، موجهًا بضرورة تكثيف العمل الميداني، وسرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين، والتنسيق الدائم مع الوزارة في مجال جهود توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي والعيني، بجانب متابعة الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها في دعم جهود الدولة.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة بالعمل على تطوير آليات حصر ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والشباب، ودعم ذوي الهمم وكبار السن، وتكثيف التنسيق مع المجتمع المدني، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط في تقديم الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن قطاع التضامن الاجتماعي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بخدمة المواطن، ويلعب دورًا محوريًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، خاصة المبادرات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".

من جانبها، أعربت "الجلالي" عن تقديرها وامتنانها للمحافظ على دعمه وحرصه على لقائها في بداية فترة عملها بالمحافظة، مؤكدة التزامها بتنفيذ تكليفاته والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الشركاء من الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، بما يحقق الأهداف التنموية والاجتماعية على أرض بني سويف.