أخبار بني سويف| المحافظ ووزير التعليم العالي يفتتحان المجمع الطبي بجامعة النهضة وخطة شاملة لإزالة الحشائش والمخلفات

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



سكرتير عام بني سويف: خطة شاملة لإزالة الحشائش والمخلفات من المناطق والمرافق الحيوية

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت لمحافظة بني سويف ، اجتماعاً ، لمتابعة تنفيذ الإحراءات التي تقوم بها المحافظة لإزالة الحشائش والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال في المناطق والمواقع الحيوية بمحيط المنشآت الخدمية الحيوية

ناقش الاجتماع آليات وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإزالة الحشائش والهيش والمخلفات وأية مواد قابلة للاشتعال، والتي قد توجد بالمناطق والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة مثل (خطوط السكة الحديد، خطوط البترول والغاز،محطات الغاز الطبيعي وغرف المحابس ، محطات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومستودعات الأنابيب والمستشفيات والوحدات الصحية )

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف: لن نسمح بأي خلل أو إهمال في أداء الأمانة

في مشهد يعكس روح المسؤولية والالتزام برسالة الدعوة، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، انطلق فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف في جولة ميدانية مكثفة لا تعرف الكلل ولا الملل، متنقلًا بين المساجد والإدارات للتأكد من أن المساجد تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

شملت الجولة المرور على "إدارة مركز بني سويف – عزبة عويس" و "إدارة ببا – قريتي الشوشة وهربشنت" و "إدارة الفشن – بندر الفشن وعزبة جعفر" حيث تابع فضيلته أداء الأئمة والخطباء والعاملين، ووقف بنفسه على مستوى الانضباط، مؤكدًا أن رسالة المسجد لا تحتمل أي تقصير أو تراخٍ، وأن بيوت الله يجب أن تكون دائمًا نموذجًا للنظام والقدوة.

محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان المجمع الطبي بجامعة النهضة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حيث شارك المحافظ والوزير في افتتاح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم".

وحضر افتتاح المجمع الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومرافقوه أقسام المجمع الطبي وإمكاناته الطبية، حيث أشاد الوزير بما يضمه من تجهيزات حديثة وكوادر مؤهلة، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية والتعليمية في مصر.