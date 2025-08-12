بني سويف .. التصريح بدفن جثـ.ـمان طـ.ـفل غرق في ترعة قرية باروط

صرحت جهات التحقيق ببني سويف، اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان صغير يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، حيث جرى انتشال الجثمان بواسطة الأهالي ونقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن بني سويف من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق الطفل “محمد. ف. ش” ، مقيم بقرية باروط، أثناء تواجده على ضفاف الترعة. وتمكن الأهالي من انتشاله ونقله إلى المستشفى، وايداع الجثمان المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما خيم الحزن على أسرة الطفل وأهالي قرية باروط .