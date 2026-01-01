قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع مشروعات تطوير المحاور والطرق الاستراتيجية

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

 تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، سير العمل بعدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بالمحاور الحيوية ومحيط الخدمات الرئيسية بالمدينة.

وذلك في ضوء استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الطرق داخل المدن الجديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات.


وتضمنت المتابعة تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بمنطقة الأردنية، إلى جانب تركيب بلاطات الإنترلوك أمام المسجد، والانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي بمحيط المستشفى الجامعي الجديد والموقف الإقليمي، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمترددين على هذه المنشآت الحيوية.


كما شملت الأعمال تجهيز طريق الإسكان الأخضر لأعمال الأسفلت، ورفع كفاءة طريق إيبيكو من خلال أعمال الرصف والتطوير، فضلًا عن تنفيذ أعمال الخرسانة بمحور أبي بكر الصديق، إلى جانب توريد وتركيب البردورة بطريق ١١٠ ، وإعداد الطريق تمهيدًا لأعمال الرصف الأسفلتي، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة المحاور الرئيسية وربط المناطق الصناعية والسكنية والخدمية بشكل آمن ومنظم.


وأكد رئيس الجهاز أن هذه الأعمال تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وحرص الجهاز على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة الفنية، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز من المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان، خاصة بالمناطق الصناعية ومحاور الحركة الرئيسية.

