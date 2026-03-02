مسلسل إفراج للنجم عمرو سعد يتصدر الترند في النصف الأول من رمضان

مع انتهاء النصف الأول من رمضان، نجح النجم عمرو سعد من تصدر الترند بمسلسل إفراج محققاً تفاعلاً غير مسبوق من قبل الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر منذ عرضه ضمن السباق الرمضاني، حسب تقارير الشركات الرسمية المختصة فى رصد نسب المشاهدات فى مصر.

استطاع النجم عمرو سعد أن يخطف الأنظار من البداية، مقدماً أداءً مبهر والمحترف، وقد برز تميز سعد في قدرته العالية على التقمص النفسي لشخصيته، حيث استعرض مهارات تمثيلية استثنائية في تجسيد التحولات الدرامية المعقدة، جامعاً بين القوة والهشاشة الإنسانية بأسلوب السهل الممتنع، مما جعله يتصدر قائمة اهتمامات الجمهور العربي طوال الأيام الماضية.

وشهد المسلسل حضوراً لافتاً لمجموعة من النجوم الذين ساهموا في تعزيز القيمة الفنية للعمل، وعلى رأسهم الفنانة تارا عماد التي أثبتت نضجاً فنياً كبيراً، حيث قدمت شخصيتها ببراعة وهدوء، متمكنة من أدواتها الفنية لتكون ركيزة أساسية في الخط الدرامي للمسلسل. كما برزت جهاد حسام الدين حيث قدمت أداءً مفعماً بالحيوية والمصداقية، واستطاعت بصدق تعبيراتها أن تترك بصمة واضحة لدى المشاهدين في كل مشهد ظهرت فيه. وكانت المفاجأة أحمد عبد الحميد في دور عوف الأخ الحاقد والذي أداء قوي ينم عن موهبة متفردة.

يُذكر أن مسلسل "إفراج" يجمع نخبة متميزة من نجوم الشاشة الصغيرة، ويستمر في عرض حلقاته المشوقة التي تحمل المزيد من المفاجآت في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.