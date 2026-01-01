قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا
قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر
التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة
أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اقتصاد

رئيس بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحى الأول إلى جانب شارع عمارات المخابرات.


وذلك في إطار خطة الجهاز للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بناءاً على توجيهات  المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و السيد المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة.


حيث تفقد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة مع مراعاة تقليل أي معوقات مرورية أثناء التنفيذ.


وأكد  أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان مشددًا على المتابعة اليومية للأعمال وعدم التهاون مع أي تقصير موجّهًا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء مع الحفاظ على الجودة و أن استمرار الجولات الميدانية لضمان التنفيذ الأمثل بما يحقق رضا المواطنين ويدعم مسيرة التنمية بمدينة بدر.

بدر جهاز تنمية مدينة بدر عمارات المخابرات المدن الجديدة

