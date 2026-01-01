رئيس بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.. صور

قام المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحى الأول إلى جانب شارع عمارات المخابرات.



وذلك في إطار خطة الجهاز للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بناءاً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و السيد المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمتابعة الأعمال الجارية بالمدن الجديدة.



حيث تفقد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة مع مراعاة تقليل أي معوقات مرورية أثناء التنفيذ.



وأكد أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان مشددًا على المتابعة اليومية للأعمال وعدم التهاون مع أي تقصير موجّهًا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء مع الحفاظ على الجودة و أن استمرار الجولات الميدانية لضمان التنفيذ الأمثل بما يحقق رضا المواطنين ويدعم مسيرة التنمية بمدينة بدر.