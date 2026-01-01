قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا
قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر
التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة
أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اقتصاد

تخصيص 344 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق

جانب من القرعة
جانب من القرعة
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، ودفع إجراءات التقنين وفق المخططات المعتمدة، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة شملت تخصيص 344 قطعة أرض بمنطقة الرابية، موزعة على النحو التالي: 225 قطعة بمساحة 209 م² ، 92 قطعة بمساحة 276 م² ، 19 قطعة بمساحة 500 م² ، قطعتان بمساحة 600 م² ، 6 قطع بمساحات تتراوح من 700 م² إلى 800 م².

الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة الرابية الشروق

