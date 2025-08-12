سكرتير عام بني سويف: خطة شاملة لإزالة الحشائش والمخلفات من المناطق والمرافق الحيوية

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت لمحافظة بني سويف ، اجتماعاً ، لمتابعة تنفيذ الإحراءات التي تقوم بها المحافظة لإزالة الحشائش والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال في المناطق والمواقع الحيوية بمحيط المنشآت الخدمية الحيوية



ناقش الاجتماع آليات وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإزالة الحشائش والهيش والمخلفات وأية مواد قابلة للاشتعال، والتي قد توجد بالمناطق والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة مثل (خطوط السكة الحديد، خطوط البترول والغاز،محطات الغاز الطبيعي وغرف المحابس ، محطات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومستودعات الأنابيب والمستشفيات والوحدات الصحية )