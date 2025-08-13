محافظ بني سويف: استلام 284 ألفا و284طنا من القمح منذ بداية الموسم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة التوريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد اقتصار أعمال التوريد على مجمع صوامع سدس بمركز ببا ، ومراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد، فيما تم غلق كافة المواقع الأخرى بعد امتلاء سعاتها التخزينية بها وتخطي المستهدف، وذلك قبل الإعلان عن انتهاء الموسم في 15 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وحيث وصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم " إلى 284 ألفا و284 طن قمح.

وأوضح "عبد الرحمن" أن قرار الوزارة بقصر أعمال التوريد على صومعة سدس وغلق باقي المواقع جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة "تدريجياُ" والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم ونظرا لامتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية، ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.