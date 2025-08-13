محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب واحتياجات المواطنين

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين بشكل أسبوعي، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وبحث الحلول المناسبة لمشكلاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لضمان طرح حلول عملية وسريعة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من استمرارية تلك الحلول وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ شكوى لبعض المزارعين من قرية الحمام بناصر، من عدم وصول مياه الري لنهاية ترعة الحاجر باللاهون بدءًا من الكيلو 6، وهو ما يؤثر على ري الأراضي الزراعية في المنطقة، وقد أفادت مديرية الري بأن المشكلة ترجع إلى وجود تسريب للمياه على بعض أجزاء من الترعة، ويتم حالياً تطهير لمجرى الترعة ، فضلا عن الانتهاء من أعمال التبطين العام المُقبل ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع.

واستمع المحافظ لشكوى تقدم به أحد المواطنين من قرية البرانقة بمركز ببا ، يلتمس فيها التدخل لدى مسؤولى التأمين الصحي لسرعة إجراء عملية لاستئصال ورم في المثانة ، حيث كلف المحافظ مسؤولى فرع التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء العملية الجراحية للمواطن ، موجها باستقبال الحالة واستكمال الإجراءات في هذا الشأن .

و كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية، بإدراج شارع محمد علي المتفرع من شارع إسلام بمدينة بني سويف، في أنشطة الخطة الاستثمارية ،وذلك استجابةً لشكوى عدد من المواطنين المقيمين بالشارع من سوء حالته بسبب تلف طبقة الانترلوك مما يشكل صعوبة في الحركة ، خاصة بعد أعمال الحفر الخاصة بصيانة وتوصيل المرافق .

وناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين بمدينة بني سويف، يعاني من مرض بالقلب ويحتاج لعملية "قلب مفتوح"، وتم تحويله من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى بني سويف الجامعي وإدراجه على قائمة الانتظار، وأوضح مسؤولو التأمين الصحي أن الحالة عُرضت على لجنة أمراض القلب، التي أوصت بضرورة علاج مانع طبي بالرقبة ظهر في أشعة السونار قبل إجراء الجراحة، إلا أن المريض لم يحضر لاستكمال الفحوصات.

وقد وجه المحافظ التأمين الصحي بالإسراع في إنهاء إجراء كافة الأشعة والتحاليل المطلوبة للحالة، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لها في أسرع وقت لإجراء العملية ، بجانب تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة باتخاذ مايلزم لصرف مساعدة مالية عاجلة للحالة ، لمساعدته في ظروفه بعد تعرضه لحادث، مع تكليف مدير مكتبه بمتابعة حالته أولًا بأول حتى استكمال العلاج.

واستمع المحافظ للإجراءات التي تم تنفيذها حيال شكوى بعض أهالي منطقة زعزوع بقرية شاويش / إهناسيا ، من ضعف وقلة وصول مياه الشرب ، حيث أفادت رئيس شركة مياه الشرب أن المنطقة المذكورة تقع في نهاية خط المياه، ويتم دعمها "مؤقتا" بسيارات مياه شرب بصفة مستمرة لحين الانتهاء من محطة مياه أشمنت" والتي مع دخولها الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة "سيتم حل المشكلة جذريا ، فضلا عن أنه يتم عمل مرشح جديد لتوصيل المياه للمناطق المتضررة.

وتضمن اللقاء صرف إعانة عاجلة لسيدة من إحدى قرى مركز بني سويف تعول أربعة أبناء، منهم ثلاثة مصابون بمرض نادر"برنارد سولييه"،وزوجها مريض بالكلى،بجانب صرف مساعدة شهرية منتظمةعلى دفعات "6 أشهر"من التضامن الاجتماعي،مع تكليف مديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية للزوج والأبناء، وتكليف مدير مكتب المحافظ بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات مع الجهات المعنية.

وفي نفس السياق،قرر المحافظ صرف إعانة لأرملة من مركز بني سويف،نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية،بجانب تكليف التضامن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لتوفير ما يلزم من إجرءات الحماية الاجتماعية والتكافلية لأسرة السيدة،خاصة فيما يتعلق بتجهيز ابنتها المقبلة على الزواج وإمكانية عمل مشروع صغير يدر دخلا ويوفر حياة كريمة للأسرة.