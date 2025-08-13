قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب واحتياجات المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين بشكل أسبوعي، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وبحث الحلول المناسبة لمشكلاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لضمان طرح حلول عملية وسريعة والعمل على تنفيذها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة من مكتب المحافظ للتأكد من استمرارية تلك الحلول وتحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ شكوى لبعض  المزارعين من قرية الحمام بناصر، من عدم وصول مياه الري لنهاية ترعة الحاجر باللاهون بدءًا من الكيلو 6، وهو ما يؤثر على ري الأراضي الزراعية في المنطقة، وقد أفادت مديرية الري بأن المشكلة ترجع إلى وجود تسريب للمياه على بعض أجزاء من  الترعة، ويتم حالياً  تطهير لمجرى الترعة ، فضلا عن الانتهاء من أعمال التبطين العام المُقبل ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع.

 

واستمع المحافظ لشكوى تقدم به أحد المواطنين من قرية البرانقة بمركز ببا ، يلتمس فيها التدخل لدى مسؤولى التأمين الصحي لسرعة إجراء عملية لاستئصال ورم في المثانة ، حيث كلف المحافظ مسؤولى فرع التأمين الصحي باتخاذ ما يلزم لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء العملية الجراحية للمواطن ، موجها باستقبال الحالة واستكمال الإجراءات في هذا الشأن .

و كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية، بإدراج شارع محمد علي المتفرع من شارع إسلام بمدينة بني سويف، في أنشطة الخطة الاستثمارية ،وذلك استجابةً لشكوى عدد من المواطنين المقيمين بالشارع من سوء حالته بسبب تلف  طبقة الانترلوك مما يشكل صعوبة في الحركة ، خاصة بعد أعمال الحفر الخاصة بصيانة وتوصيل المرافق .

وناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين  بمدينة بني سويف، يعاني من مرض بالقلب ويحتاج لعملية "قلب مفتوح"، وتم تحويله من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى بني سويف الجامعي وإدراجه على قائمة الانتظار، وأوضح مسؤولو التأمين الصحي أن الحالة عُرضت على لجنة أمراض القلب، التي أوصت بضرورة علاج مانع طبي بالرقبة ظهر في أشعة السونار قبل إجراء الجراحة، إلا أن المريض لم يحضر لاستكمال الفحوصات.

 وقد وجه المحافظ التأمين الصحي  بالإسراع في إنهاء إجراء كافة الأشعة والتحاليل المطلوبة للحالة، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لها في أسرع وقت لإجراء العملية ، بجانب تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة باتخاذ مايلزم لصرف مساعدة مالية عاجلة للحالة ، لمساعدته في ظروفه بعد تعرضه لحادث، مع تكليف مدير مكتبه بمتابعة حالته أولًا بأول حتى استكمال العلاج.

واستمع المحافظ للإجراءات التي تم تنفيذها حيال شكوى بعض أهالي منطقة زعزوع بقرية شاويش / إهناسيا ، من ضعف وقلة وصول مياه الشرب ، حيث أفادت رئيس شركة مياه الشرب أن المنطقة المذكورة  تقع في نهاية خط المياه، ويتم دعمها "مؤقتا" بسيارات مياه شرب بصفة مستمرة لحين الانتهاء من محطة مياه أشمنت" والتي مع دخولها الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة "سيتم حل المشكلة جذريا ، فضلا عن أنه يتم عمل مرشح جديد لتوصيل المياه للمناطق المتضررة.

وتضمن اللقاء صرف إعانة عاجلة لسيدة من إحدى قرى مركز بني سويف تعول أربعة أبناء، منهم ثلاثة مصابون بمرض نادر"برنارد سولييه"،وزوجها مريض بالكلى،بجانب صرف مساعدة شهرية منتظمةعلى دفعات "6 أشهر"من التضامن الاجتماعي،مع تكليف مديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية للزوج والأبناء، وتكليف مدير مكتب المحافظ بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات مع الجهات المعنية.

وفي نفس السياق،قرر المحافظ صرف إعانة لأرملة من مركز بني سويف،نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية،بجانب تكليف التضامن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لتوفير ما يلزم من إجرءات الحماية الاجتماعية والتكافلية لأسرة السيدة،خاصة فيما يتعلق بتجهيز ابنتها المقبلة على الزواج وإمكانية عمل مشروع صغير يدر دخلا ويوفر حياة كريمة للأسرة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

أمين الفتوى

أمين الفتوى: الميت يشعر بالزيارة ويرد السلام

الذكاء الاصطناعي

أمين الفتوى: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمفتي ولا يغني عن اللمسة الإنسانية

أسعار السلع

هل يجوز زيادة سعر السلعة المخزنة إذا ارتفع في السوق؟.. الإفتاء توضح الضوابط

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
دوخة

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد