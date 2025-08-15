محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025،المقرر انطلاقها غدا السبت 16 أغسطس، وتختتم 25 من نفس الشهر، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1310 طلاب وطالبات "نظامي/ خدمات/منازل "195 نظام قديم و1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة  للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي تم عقدها على مدار يونيو ويوليو الماضيين.

من جهتها قالت أمل الهواري وكيل الوزارة، إن المديرية أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة ، مشيرة إلى عقدها اجتماعاً ، بحضور محمد بدر وكيل المديرية ومديري عموم الديوان ومديري ووكلاء إدارات التعليم ورئيس مركز توزيع الاسئلة ، ضمن الاستعداد والتجهيز لعقد امتحانات الدور الثاني والتي تبدأ غد السبت بمادة اللغة العربية  والتربية الدينية لكافة الشُعب، حيث تعقد امتحانات النظام القديم على مدار 9 أيام ، لتختتم يوم 25 الشهر الجاري ، فيما تختتم امتحانات النظام الحديث 23  أغسطس، ويتم عقدها على مدار 7 أيام.

 

وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة تجهيزات  المدارس المنعقدة بها اللجان  الامتحانية واعدادها ، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات  بالشكل اللائق بها، وتم تكليف مديري الإدارات بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر جميع التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات، علاوة على التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.

وأشارت وكيل الوزارة  إلى الآليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان كافة إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، ولتوفير المتطلبات “كل فيما يخصه”، حيث تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي بجوار الشرطة العسكرية بعبد السلام عارف، لتكون مركزاً  لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، فضلا عن التنسيق مع  مديرية الأمن لتأمين وصول سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة (البابل شيت) من مطابع القاهرة  إلى مركز التوزيع وأيضا تأمين وصول الأسئلة الى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الاجابة إلى المركز وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة  يوميا" عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة ، بجانب  تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان بقوة أمنية  من الشرطة والحماية المدنية وذلك علي مدار  اليوم  وطوال فترة عقد الامتحانات، فيما تتولى مديرية الصحة التنسيق مع التأمين الصحى لندب طبيب أو زائرة صحية مقيم "بكل لجنة" سير امتحان على مستوى المحافظة.

