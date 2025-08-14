قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
محافظات

محافظ بني سويف يلتقي مسؤولى مشروع الدعم الفني بالتنمية المحلية ومعهد التخطيط لمناقشة آليات تعزيز قدرات الإدارة المحلية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه،فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي ،لمناقشة آليات تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن،لمختلف المشروعات بشتى القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في حضور:السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، د. شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي د. نهال المغربل، رئيس فريق عمل المهمة الاستشارية الخاصة باستراتيجية المتابعة والتقييم للمشروعات، م. شيرين محجوب مسئول الشئون الإدارية بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، د. ماجد خشبة أستاذ إدارة الأعمال بمعهد التخطيط القومي، د. محمد المغربي، د. محمد حسنين، د. محمد فتحي أعضاء الفريق، بجانب د. علاء سعيد  مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

في بداية اللقاء رحب المحافظ بضيوف بني سويف من التنمية المحلية ومعهد التخطيط،مؤكدا أهمية المشروع، الذي يستهدف تعزيز قدرات وزارة التنمية المحلية والمحافظات،خاصة بصعيد مصر،من خلال إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وآلية علمية لقياس معدلات الأداء ومؤشرات التنمية المحلية، مشيراً إلى اهتمام حرص المحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للمحافظة.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء الفريق الاستشاري على تعاون المحافظة في دعم تنفيذ أنشطة المشروع، حيث من المقرر أن يتضمن  برنامج الزيارة يتضمن تنفيذ عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر المحلية، في مجالات التنمية العمرانيةوالبيئية، الخدمات والمرافق العامة، التنمية الاقتصادية المحلية، والبيانات والمعلومات.

 


 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

جانب من الفاعلية

"مساجدنا حياة" فعالية لترسيخ القيم الدينية لدى النشء والشباب بمسجد السيد البدوي

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان .. ما أحكام قصر الصلاة وجمعها..وهل يجوز الاستغفار بنية تحقيق حاجة دنيوية..وحكم صيام يوم المولد النبوي

الشيخ محمود إسماعيل رحمه الله

الصفحة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

