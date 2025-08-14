محافظ بني سويف يلتقي مسؤولى مشروع الدعم الفني بالتنمية المحلية ومعهد التخطيط لمناقشة آليات تعزيز قدرات الإدارة المحلية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه،فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي ،لمناقشة آليات تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن،لمختلف المشروعات بشتى القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في حضور:السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، د. شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي د. نهال المغربل، رئيس فريق عمل المهمة الاستشارية الخاصة باستراتيجية المتابعة والتقييم للمشروعات، م. شيرين محجوب مسئول الشئون الإدارية بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، د. ماجد خشبة أستاذ إدارة الأعمال بمعهد التخطيط القومي، د. محمد المغربي، د. محمد حسنين، د. محمد فتحي أعضاء الفريق، بجانب د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة

في بداية اللقاء رحب المحافظ بضيوف بني سويف من التنمية المحلية ومعهد التخطيط،مؤكدا أهمية المشروع، الذي يستهدف تعزيز قدرات وزارة التنمية المحلية والمحافظات،خاصة بصعيد مصر،من خلال إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وآلية علمية لقياس معدلات الأداء ومؤشرات التنمية المحلية، مشيراً إلى اهتمام حرص المحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للمحافظة.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء الفريق الاستشاري على تعاون المحافظة في دعم تنفيذ أنشطة المشروع، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة يتضمن تنفيذ عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر المحلية، في مجالات التنمية العمرانيةوالبيئية، الخدمات والمرافق العامة، التنمية الاقتصادية المحلية، والبيانات والمعلومات.



