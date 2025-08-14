قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة بني سويف تواصل تنفيذ الخطة التصحيحية بالمستشفيات والوحدات

واصلت إدارة متابعة المديريات بمديرية الصحة في بني سويف تنفيذ الخطة التصحيحية التي انطلقت نهاية يوليو الماضي، استجابة لملاحظات المرور الوزاري.

 وذلك بتوجيه من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، مديرة إدارة متابعة المديريات، وبمشاركة الدكتورة سالي الخولي، مدير مستشفى الفشن.

وخلال جولة المتابعة بمستشفى الفشن، والتى شملت الأعمال جميع الأقسام، مع تطبيق استبيانات لقياس رضا المرضى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية وقسم الطوارئ، بهدف قياس جودة الخدمة وتحسين تجربة المريض، وتحديث بروتوكولات العمل وأدلة الإجراءات الإكلينيكية لضمان توحيد الأداء الطبي، بالإضافة إلى مراجعة استكمال الملفات الطبية والإقرارات الخاصة بالمرضى، والتأكيد على انتظام اجتماعات محاضر اللجان ومواعيد انعقادها لضمان فاعلية القرارات الإدارية والطبية.

وأظهرت نتائج المتابعة أن نسبة إنجاز الخطة بلغت 74% في أسبوعها الثالث، مع توقع ارتفاعها الأسبوع المقبل، مما يعكس تقدما ملحوظًا في التنفيذ والتزام الفرق بالتحسين المستمر.

كما شملت الجولة وحدة طب أسرة الفنت الغربية لمراجعة السجلات الطبية والإدارية وتفعيل صندوق الشكاوى وتطبيق استبيانات رضا المرضي،  وتركيب لوحات إرشادية لتسهيل حركة المترددين على الوحدة، وتحديث الهيكل التنظيمي في إطار تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة.

بالإضافة إلى المرور على مكتب صحة ثالث بمشاركة فريق من المتابعة وهم الدكتورة فاطمة حمدي، والدكتورة ألفت صفوت، والدكتورة نورا جمال، والدكتورة إيناس صفوت، وغادة معوض، والدكتورة منى سمير، والدكتورة هاجر سمير، والدكتورة يارا حاتم، وآيات محمد حسنين مسئولة متابعة مستشفى الفشن.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في محافظة بني سويف وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية للمواطنين.

