طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها
ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة
باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025
أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح
تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
محافظات

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع فريق الدعم الفني والفريق الاستشاري لبحث تطوير منظومة المتابعة والتقييم بالمحافظة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بحضور فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي، لمناقشة آليات تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن لمختلف المشروعات والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في قطاعات المحافظة، وذلك ضمن خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ محاور البرنامج، والتي تتضمن إعداد تحليل تفصيلي للوضع الحالي لمنظومة المتابعة والتقييم على مستوى المحافظة، في إطار دراسة استرشادية يجري تنفيذها على مستوى وزارة التنمية المحلية وأربع محافظات مستهدفة هي: الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع مؤشر للتنمية المحلية يتيح متابعة تنفيذ المشروعات والأنشطة وقياس أثرها على التنمية،فضلًا عن إطلاق برنامج إلكتروني موحد للمتابعة والتقييم يربط بين الوزارة والمحافظات لتسهيل تدفق المعلومات وتسريع وتيرة الإنجاز.

وعقب الاجتماع، تم تنظيم ورشة عمل تضمنت تشكيل مجموعات قطاعية للعمل في مجالات التنمية العمرانية والبيئة، والخدمات والمرافق العامة، وتنمية الاقتصاد المحلي، والبيانات والمعلومات والمؤشرات، حيث جرى عرض مخرجات الجلسات، ومناقشة المقترحات، وتحديد الخطوات التنفيذية القادمة لضمان تطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة على أرض الواقع.

حضر الاجتماع كل من: د. شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية بمشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي،د. نهال المغربل، رئيس فريق عمل المهمة الاستشارية الخاصة باستراتيجية المتابعة والتقييم للمشروعات، م. شيرين محجوب مسئول الشئون الإدارية بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، د. ماجد خشبة أستاذ إدارة الأعمال بمعهد التخطيط القومي، د. محمد المغربي، د. محمد حسنين، د. محمد فتحي أعضاء الفريق، بجانب د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي إدارات المتابعة وخدمة المواطنين، والتخطيط الاستراتيجي، والتفتيش المالي والإداري، والموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية، والشؤون المالية والقانونية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، كان قد التقى"بمكتبه في وقت سابق من اليوم"فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن للمشروعات الجارية في مختلف القطاعات بالمحافظة، وذلك ضمن خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

