محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض"أهلاً مدارس" والذي تنظمه الغرفة التجارية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة وبالتنسيق مع سلاسل مكتبات شهيرة وشركات قطاع خاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض، لتوفير احتياجات الطلاب من مستلزمات الدراسة قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث يستمر المعرض حتى أول أكتوبر المٌقبل.

وتفقد المحافظ المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر، ويضم كافة احتياجات الطلاب والتلاميذ من الأدوات المكتبية والكتابية من أقلام وكشاكيل وكراسات بأنواعها وكتب خارجية،بالإضافة إلى حقائب مدرسية "شنط" بمقاسات وأحجام وتصاميم متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات التي يحتاجها طلاب المدارس، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بجانب قسم لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ،فضلاً عن تفقد جناح لإحدى السلاسل التجارية "بيم" لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

وأثنى المحافظ على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر، وتبادل الحديث مع المترددين على المعرض لمعرفة رأيهم في المنتجات المقدمة، والذين أعربوا عن ترحيبهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة.

كما أكد المحافظ ضرورة التزام العارضين بالأسعار المتُفق عليها والجودة ومدى استدامة توافر متطلبات الطلاب بكافة المراحل، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض وتعميمها على مستوى المراكز للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

أوضح اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،أن المعرض يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين أجهزة المحافظة والغرفة التجارية والقطاع الخاص، حيث جرى توفير المستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، مؤكداً استمرار التعاون لإقامة معارض مماثلة بمراكز المحافظة.

و أكد الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،أن إقامة المعرض جاء نتاج جهود مشتركة بين الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وبالتنسيق مع كبرى سلاسل المكتبات والشركات، وذلك لتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الطلاب مع مراعاة الجودة والأسعار المخفضة، مشيراً إلى أن الوحدة الاقتصادية تعمل على تعميم تلك التجربة على نطاق أوسع لخدمة المواطنين.

كما صرح المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين،أن المديرية تقوم بمتابعة دورية على المعرض للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، مؤكداً أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود وزارة التموين بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي.

فيما أوضح الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف،أن الغرفة قامت بالتنسيق مع العديد من سلاسل المكتبات والموردين لتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار تقل عن السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مؤكداً أن الغرفة التجارية مستمرة في دعم هذه المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة لخدمة أبناء بني سويف.

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض:السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، محمد بدر وكيل مديرية التعليم،عزة بسيوني مدير تموين البندر.