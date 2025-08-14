جامعة بني سويف تشارك في فعاليات النسخة التاسعة من معرض التعليم العالي يوني إيجيبت

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم فعاليات النسخة التاسعة من معرض "أخبار اليوم" للتعليم العالي، تحت عنوان "الجامعات والمعاهد المصرية – يوني إيجيبت"، والذي يحظى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس الجامعة ، الدكتور أيمن عاشور بجناح الجامعة داخل المعرض والذى أشرف على تنظيمه إدارة الوافدين تحت إشراف الدكتور أيمن غنيم المدير التنفيذى للإدارة بالجامعة وذلك بهدف التعريف بكافة البرامج والكليات التابعة للجامعة، فضلاً عن تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج الخاصة وشعب اللغات بالجامعة، حتى يتمكن الطالب من اختيار الكلية أو البرنامج الذي يتفق مع ميوله واستعداده، بحضور الدكتور رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة أميرة همام المنسق العام للشعب والبرامج.

وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن جامعة بني سويف الحكومية تضم 33 كلية ومعهد منها ما هو فريد من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مثل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، فضلاً عن أن لديها إدارة مركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة تضم 42 برنامج جديد وشعبة لغات في مرحلة البكالوريوس ، فضلاُ عن 32 برامج في مرحلة الدراسات العليا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يعد أكبر تجمع للجامعات والمعاهد العليا تحت سقف واحد للرد على كل التساؤلات بخصوص البرامج والتخصصات والمصروفات وكل ما يهم طلاب الثانوية العامة، مؤكداً على أهمية دور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قرب على كافة الكليات والمعاهد وكذلك البرامج الدراسية المُتميزة بكل مؤسسة تعليمي، ، والتي تعرض برامجها وتخصصاتها المتميزة، وأحدث التطورات التي شهدتها منظومة التعليم العالي، وما تحقق من إنجازات، بدءًا من إتاحة برامج وتخصصات حديثة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وصولًا إلى تحسين التصنيفات العالمية.

وأضاف أن المشاركة في المعرض تُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ تتيح لها فرصة إبراز برامجها الأكاديمية، أمام جمهور واسع من الطلاب، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز سمعة الجامعة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في جذب الطلاب كما يعكس التزام الجامعة بدورها الريادي في تطوير التعليم العالي وتعزيز الابتكار الأكاديمي.

فيما قدم الدكتور أيمن غنيم شرحًا شاملًا حول الكليات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب وتسهيل اتخاذ قراراتهم التعليمية.

تجدر الإشارة إلى مشاركة أحد الطلاب الوافدين من دوله العراق بالمعرض وأجرى حديث حول انفراد جامعة بني سويف بعدد من التخصصات الفريده من نوعها مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.