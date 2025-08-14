أخبار بني سويف| المحافظ يفتتح معرض "أهلاً مدارس" ويلتقي مسؤولى مشروع الدعم الفني بالتنمية المحلية ومعهد التخطيط

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:



محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض"أهلاً مدارس" والذي تنظمه الغرفة التجارية تحت إشراف الوحدة الاقتصادية بالمحافظة وبالتنسيق مع سلاسل مكتبات شهيرة وشركات قطاع خاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مُخفضة.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض، لتوفير احتياجات الطلاب من مستلزمات الدراسة قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث يستمر المعرض حتى أول أكتوبر المٌقبل.

وتفقد المحافظ المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر، ويضم كافة احتياجات الطلاب والتلاميذ من الأدوات المكتبية والكتابية من أقلام وكشاكيل وكراسات بأنواعها وكتب خارجية،بالإضافة إلى حقائب مدرسية "شنط" بمقاسات وأحجام وتصاميم متنوعة، ولوازم تجهيز الوجبات التي يحتاجها طلاب المدارس، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بجانب قسم لحلوى المولد بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ،فضلاً عن تفقد جناح لإحدى السلاسل التجارية "بيم" لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

محافظ بني سويف يلتقي مسؤولى مشروع الدعم الفني بالتنمية المحلية ومعهد التخطيط لمناقشة آليات تعزيز قدرات الإدارة المحلية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه،فريق مشروع الدعم الفني والفريق الاستشاري من معهد التخطيط القومي ،لمناقشة آليات تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن،لمختلف المشروعات بشتى القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

اختتام برنامج تدريب الدفعة الثالثة "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ختام فعاليات برنامج تدريب الدفعة الثالثة لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن مدرسة تأهيل المرأة للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفي إطار شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور كل من: السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، د. محمد جبر معاون المحافظ، د.إسماعيل فهمي مشرف ومدرب اللغة الإنجليزية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ،د. أكرم الزغبي محاضر بالأكاديمية،بجانب أعضاء فريق العمل المشرف على التدريب من الديوان العام : نيرة نبيل، رانيا سمير.