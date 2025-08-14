قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اختتام برنامج تدريب الدفعة الثالثة "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ختام فعاليات  برنامج تدريب الدفعة الثالثة لتمكين المرأة من القيادة  تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن مدرسة تأهيل المرأة للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفي إطار شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.
 

 

جاء ذلك بحضور كل من: السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، د. محمد جبر معاون المحافظ، د.إسماعيل فهمي مشرف ومدرب اللغة الإنجليزية بالأكاديمية الوطنية للتدريب ،د. أكرم الزغبي  محاضر بالأكاديمية،بجانب أعضاء فريق العمل المشرف على التدريب من الديوان العام : الأستاذة نيرة نبيل، الأستاذة رانيا سمير

 

وتقدّم محافظ بني سويف بالتهنئة  للمتدربات باجتياز البرنامج التدريبي، مؤكدا أهمية الاستفادة من نتائج ومُخرجات التدريب، الذي يأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بمنح المرأة مكانتها اللائقة، لاسيما مع المكتسبات التي حظيت بها المرأة المصرية وفي ظل الدعم والاهتمام غير المسبوق من من القيادة السياسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب التي أصبحت وبحق  منارة للعلم والتدريب ، ومنبعاً لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لشغل مناصب قيادية، تحت رعاية  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

من جهتهم أعرب ممثلو الأكاديمية الوطنية عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج، والذي تضمن تنوعا كبيرًا في المحاضرات وورش العمل في سبيل تطوير وتنمية قدرات المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع

 

شهد البرنامج التدريب تنوعا تنوعا كبيرًا في المحاضرات وورش العمل في سبيل تطوير وتنمية قدرات المتدربات،وصقل مهاراتهن الشخصية ،حيث تم التدريب على ملفات وموضوعات شملت :إدارة التغيير،الذكاء العاطفي والاجتماعي،مهارات التواصل الفعال،مهارات إدارة الوقت والضغوط ،القيادة الفعالة،مهارات العرض والتقديم، بناء فرق العمل،حل المشكلات و اتخاذ القرار


 

